Confirmado por el Código Civil: puedes pedir una indemnización a tu expareja si rompe la relación antes de la boda

Romper con la persona con la que ibas a casarte no solo supone poner fin a la relación sino al futuro previsto ya como matrimonio. Por si no fuera poco, todo este proceso implica una serie de trámites con gastos económicos extra asociados: debes cancelar proveedores, recuperar depósitos y gestionar los invitados, algo que añade una fuerte dosis de estrés a una situación ya de por sí poco agradable. Aunque muchos lo desconozcan, en España el Código Civil contempla la posibilidad de reclamar una indemnización en este tipo de casos.

Sobre ello ha hablado la abogada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el programa 'Zero Dramas' de RTVE: "Aunque parezca mentira, eso existe y hay sentencias recientes". "Se llama indemnización de la frustración de los esponsales", explicó. Esta compensación no cubre el sufrimiento sentimental ni el daño moral derivado de una ruptura, pero sí permite reclamar a tu expareja perjuicios económicos demostrables -como la reserva del restaurante, la luna de miel, el vestido o traje de boda y los servicios de fotografía, entre otros-, siempre que la separación haya sido unilateral e injustificada.

¿Qué dice el Código Civil?

El artículo 42 del Código civil deja claro que nadie puede ser obligado a contraer matrimonio: "La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se hubiere estipulado para el supuesto de su no celebración". A su vez, el artículo 43 del mismo expone que el incumplimiento sin causa de la promesa "hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido".

Un aspecto importante a tener en cuenta de esta acción legal es que tiene fecha de caducidad. El artículo 43 también señala que la reclamación debe presentarse en un plazo máximo de un año desde la cancelación del matrimonio. Transcurrido ese tiempo, ya no será posible exigir ninguna compensación económica referente a la boda, por mucho que existan pérdidas acreditadas.

Una costumbre china

Esta práctica surgió de las llamadas 'tarifas ruptura' de China. No consiste en una ley ni tampoco en un arancel comercial, sino en un acuerdo informal y voluntario en el que la persona que decide terminar con la relación sentimental paga una compensación económica a su expareja para saldar el tiempo y las oportunidades perdidas. Pese a que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, también ha sido objeto de debate en las redes sociales.

En 2018, la policía de la ciudad de Hangzhou, al este de China, recibió una llamada desde un bar en el que el personal había encontrado una maleta con nada más y nada menos que dos millones de yuanes (cerca de 10.800 euros). Los agentes consiguieron dar con el dueño que, según contó la policía, pretendía encontrarse con su exnovia para entregarle el dinero como parte de una 'tasa de ruptura'. Según publicó el medio chino 'Global Times', la mujer consideró que se había quedado "corto en unos cuantos millones".