El consejo de un mecánico para que el aire acondicionado del coche no se averíe: "Solo hay que apagar un botón"

El aire acondicionado del coche se ha convertido en un elemento imprescindible durante buena parte del año. Ya no se utiliza solo en los meses de calor extremo, sino también para desempañar los cristales, mantener una temperatura cómoda en trayectos largos o evitar que el interior del vehículo se convierta en un horno tras varias horas al sol. Por eso, cuando deja de enfriar bien o empieza a desprender mal olor, muchos conductores se dan cuenta de la importancia que tiene su mantenimiento.

Sin embargo, buena parte de los hábitos relacionados con el climatizador se hacen de forma automática y sin pensar demasiado en sus consecuencias. Encender el aire nada más subir al coche, circular con la recirculación activada o apagar el motor con el aire acondicionado funcionando son gestos muy comunes. Algunos no provocan un problema inmediato, pero sí pueden favorecer con el tiempo la aparición de humedad, olores desagradables o un peor rendimiento del sistema.

Parar el coche

Sobre este último punto ha advertido un mecánico, que señala un error muy extendido: parar el coche con el botón del aire acondicionado activado. Según explica, el sistema genera condensación cuando enfría el aire. Esa humedad se acumula en la zona del evaporador, una pieza situada en el interior del circuito de climatización, y puede quedar retenida si el coche se apaga de golpe con el compresor funcionando. La humedad en el evaporador es una de las causas habituales del olor a moho o humedad en el aire acondicionado del coche.

El truco del mecánico

El truco que propone es sencillo: unos segundos antes de apagar el motor, conviene desconectar solo el botón del A/C, es decir, el compresor, y dejar funcionando el ventilador. De esta manera, el aire sigue circulando por el sistema, pero ya no se está produciendo frío. Ese flujo ayuda a secar parte de la humedad que queda en el evaporador antes de detener el vehículo por completo. Algunos expertos en mantenimiento recomiendan precisamente dejar actuar el ventilador antes de apagar el coche para reducir la humedad acumulada.

La ventaja principal de este gesto está en la prevención. Un evaporador húmedo y con restos de suciedad puede convertirse en un entorno favorable para la proliferación de bacterias, moho y malos olores. Cuando eso ocurre, el conductor nota que, al encender el aire, sale un olor desagradable durante los primeros segundos o incluso durante todo el trayecto. En muchos casos, la solución pasa por cambiar el filtro del habitáculo, limpiar conductos o aplicar productos específicos para desinfectar el sistema.

Ahorrar dinero

El mecánico resume los beneficios en tres ideas: cuidar mejor el aire acondicionado, evitar olores y ahorrar dinero. Si el sistema se mantiene más seco, se reduce la probabilidad de tener que recurrir a tratamientos antibacterianos o limpiezas más profundas. Además, un circuito que trabaja en mejores condiciones suele conservar mejor su rendimiento. No se trata de una reparación milagrosa ni sustituye al mantenimiento del vehículo, pero sí puede ser una rutina útil, sobre todo en zonas húmedas o en coches que ya empiezan a oler mal al encender la climatización.

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Aun así, este consejo debe entenderse como una medida preventiva y no como una solución para cualquier fallo del aire acondicionado. Si el coche no enfría, pierde gas, hace ruidos extraños, expulsa agua dentro del habitáculo o mantiene un olor persistente pese a cambiar el filtro, lo recomendable es acudir a un taller. También hay que tener en cuenta que muchos vehículos modernos gestionan automáticamente parte del funcionamiento del climatizador y pueden realizar ciclos de secado o desconexión controlada. Pero en los coches que no lo hacen, apagar el A/C unos segundos antes y dejar el ventilador funcionando puede ser un hábito sencillo para alargar la vida del sistema y respirar un aire más limpio.