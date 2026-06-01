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El horóscopo de mañana, martes 2 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Conoce la suerte de tu horóscopo a partir de los signos del zodíaco, según la astrología

Consulta el horóscopo diario de tu signo de ayer, hoy y mañana

Horóscopo diario: Ana Obregón es piscis.

Horóscopo diario: Ana Obregón es piscis. / El Periódico

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Luna Viedma

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Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 2 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una decisión afectiva puede parecer difícil, pero lo aliviará pensar en su bienestar. Profesionalmente, revisar rutinas le mostrará opciones nuevas. Cuidar la alimentación también puede mejorar su energía.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No deje que una tensión externa contamine su estado de ánimo. En temas económicos, documente bien cualquier paso. La pareja o una persona cercana le pedirá más presencia.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación será decisiva. Aclare expectativas antes de aceptar compromisos. En el trabajo, una propuesta puede favorecerlo si mantiene serenidad. En amistades, recupere vínculos sin idealizarlos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una figura nueva o una opinión experta puede ayudarlo a ver salidas. No se cierre en la primera impresión. En el amor, actuar con más iniciativa puede cambiar el clima.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Adaptarse a otras maneras de hacer le resultará útil. No todo debe pasar por su control. En asuntos personales, una decisión madura lo alejará de un viejo patrón.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El perfeccionismo puede cansarlo más de lo necesario. Delegue una parte y comprobará que no pasa nada grave. En la pareja, escuchar nuevas necesidades favorecerá una convivencia más justa.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El día puede traerle confianza para defender una aspiración. Prepare bien los argumentos. En casa, una mejora sencilla le dará calma. En el amor, reclame reciprocidad sin perder elegancia.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una oportunidad profesional puede no ser perfecta, pero sí útil para volver a moverse. En finanzas, aproveche el alivio para ordenar prioridades. Sentimentalmente, no presione procesos ajenos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La exigencia del día puede ser alta, pero usted dispone de recursos para responder. Evite la euforia en gastos. En pareja, una sesión de sinceridad puede ser muy reparadora.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una asociación o ayuda externa puede convenirle más de lo que admite. Valórela sin orgullo. En el trabajo, una descoberta puede orientarlo. En el amor, sea menos hermético.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No todo cambio necesita hacerse inmediatamente. Avance con medida y evitará errores. En familia, controle el tono. Profesionalmente, no transforme una molestia puntual en conflicto grande.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un comentario favorable puede confirmar que sus esfuerzos son vistos. No lo dude tanto. En el amor, los celos o comparaciones perderán fuerza si usted mira hacia adelante.

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