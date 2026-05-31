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Manuel Manzano, veterinario, avisa: correr mucho no siempre cansa a un perro hiperactivo

El experto recomienda combinar ejercicio y olfato durante unos minutos para relajar mucho antes a esos perros que parecen tener energía infinita

Manuel Manzano revela el ejercicio que más agota a muchos perros hiperactivos sin necesidad de correr durante horas

Manuel Manzano revela el ejercicio que más agota a muchos perros hiperactivos sin necesidad de correr durante horas

C. Suena

C. Suena

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Hay perros que pueden correr durante horas y volver a casa todavía más revolucionados que al salir. Pasa mucho con perros jóvenes, razas de trabajo o animales especialmente activos. Sales con ellos, juegan, corren detrás de la pelota, hacen kilómetros… y aun así siguen pidiendo marcha cuando tú ya no puedes más.

El veterinario Manuel Manzano cree que ahí está uno de los errores más habituales: pensar que un perro hiperactivo solo se cansa corriendo.

Y asegura que existe una forma mucho más eficaz de relajarlo en poco tiempo.

El ejercicio de 15 minutos para cansar a un perro hiperactivo

La idea es sencilla: combinar movimiento con trabajo mental. Manzano recomienda esconder pequeñas recompensas olorosas como pienso, una croqueta o algún snack que le guste, para que el perro tenga que buscarlas usando el olfato. Puede hacerse en un parque, en una terraza o incluso dentro de casa.

Mientras busca, el perro no solo se mueve. También se concentra, analiza y trabaja mentalmente. Y ahí está la clave.

Según explica el veterinario, muchos perros terminan más cansados después de 15 minutos olfateando y buscando que tras una hora corriendo sin parar.

También conviene adaptar el juego a la edad y al estado físico del animal. No es lo mismo un cachorro, un perro senior, un pastor joven o un perro con problemas articulares. La regla es sencilla: empezar fácil, evitar frustrarle y hacer que encuentre el premio.

Por qué el olfato agota a los perros

Para un perro, usar la nariz es muchísimo más importante de lo que parece. Olfatear activa su cerebro, reduce tensión y obliga al animal a centrarse en una tarea concreta. Por eso los juegos de búsqueda suelen ayudar a relajar especialmente a perros nerviosos o muy activos.

El American Kennel Club también recomienda este tipo de ejercicios de olfato como una forma eficaz de estimular mentalmente al perro y reducir el exceso de energía. Además, los paseos de olfato pueden gastar energía mental de forma parecida al ejercicio físico y ayudar a reducir conductas asociadas al exceso de energía, como mordisqueos o excavaciones.

El mejor momento para hacerlo

Manzano aconseja aprovechar sobre todo el último paseo del día. La idea es que el perro llegue a casa más relajado, con menos necesidad de seguir activándose y más predispuesto a descansar.

Y añade un último consejo: después del juego, ofrecerle un mordedor puede ayudar todavía más a descargar tensión y bajar revoluciones.

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Porque muchas veces el problema no es que el perro necesite correr más. Es que necesita cansarse de otra manera.

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