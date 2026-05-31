El horóscopo de mañana, lunes 1 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 1 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Comienza una etapa que le pide valentía emocional. Si una relación pesa demasiado, observe qué necesita realmente. En el trabajo, plantear nuevos horizontes puede devolverle motivación.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una cuestión económica puede requerir asesoramiento y mucha calma. No responda desde el miedo. En el amor, vivir el presente con naturalidad será mejor que exigir garantías imposibles.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una oportunidad profesional puede entusiasmarlo, pero conviene actuar con orden. Evite dispersar energía en demasiados frentes. En lo personal, una amistad recuperada puede aportarle alegría inesperada.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La semana arranca con posibilidades de mejora material. Esté atento a ayudas o recursos inesperados. En el amor, deje la pasividad y proponga un diálogo sencillo, sin reproches.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Alguien puede proponerle colaborar de una manera diferente. Aunque sienta resistencia inicial, escuchar puede convenirle. En el amor, evite que una tentación del pasado altere una estabilidad valiosa.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La jornada le recuerda que compartir decisiones no es perder control. En cuestiones laborales, ponga más cuidado en tareas monótonas. La familia agradecerá una actitud más repartida.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una oportunidad de crecimiento puede aparecer si muestra seguridad y constancia. No minimice sus méritos. En el amor, hable de responsabilidades compartidas con serenidad y sin ultimátums.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una entrada de recursos o una solución inesperada puede aliviar preocupaciones. Sea, sin embargo, prudente con las expectativas. En el amor, la paciencia será clave si alguien no está disponible emocionalmente.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El trabajo puede ponerlo a prueba, pero también mostrar sus capacidades. Mantenga disciplina y buen humor. En pareja, admitir una parte de responsabilidad abrirá una conversación constructiva.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un objetivo nuevo puede darle dirección y energía. No rechace alianzas solo por querer controlarlo todo. En el amor, expresar lo que le molesta evitará acumulaciones silenciosas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Quiere cambiar cosas, pero le conviene planificar antes de actuar. En el trabajo, evite enfrentamientos con superiores. En el amor, su libertad no debe excluir la delicadeza.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una realidad competitiva puede obligarlo a reaccionar con más firmeza. No se quede esperando. En lo sentimental, abandone comparaciones con el pasado y valore mejor el vínculo actual.