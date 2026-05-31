Francis Holway, experto en ejercicio y nutrición: "La fibra va a ser el nuevo nutriente de moda"

El colesterol elevado es una de las principales causas del 60% de las enfermedades cardiovasculares. Del total de la población española adulta, un 50,5% sufre de hipercolesterolemia debido a niveles de colesterol por encima de los 200 mg/dl que marcan el límite que separa el nivel deseable de uno limítrofe alto, según la Fundación Española del Corazón.

El consumo excesivo de comidas grasas y la ingesta de alcohol puede traer consigo un aumento de los niveles de colesterol. Por ello, los buenos hábitos alimenticios y un estilo de vida saludable son fundamentales para combatir el colesterol elevado.

Francis Holway, especialista en nutrición deportiva, ha compartido algunos consejos a través de sus redes sociales sobre qué alimentos pueden ayudar a combatir el colesterol y otros problemas de salud asociados.

¿Qué es la fibra?

Holway asegura que "la fibra va a ser el nuevo nutriente de moda, junto con la proteína", ya que "es fundamental para la salud". La fibra es un tipo de carbohidrato que se encuentra en los alimentos de origen vegetal, tal como recoge el Instituto Nacional del Cáncer. El nutricionista explica que este tipo de componente ayuda a regular el tránsito intestinal. Así, la fibra retiene agua y aumenta el volumen de las heces, volviéndolas más fluidas y facilitando su expulsión, además de incrementar la sensación de saciedad.

Por otro lado, la Fundación Española del Corazón también asegura que este carbohidrato es útil para reducir la absorción de algunas vitaminas y minerales, y se ha relacionado con la regulación de los niveles de glucemia y colesterol en nuestro organismo.

Alimentos con fibra y una dieta 'plant based'

La fibra se divide en soluble e insoluble. Según la fundación, la fibra soluble retiene agua en el intestino, es altamente fermentable para la flora intestinal y contribuye a aumentar el bolo fecal por el incremento de la masa bacteriana. Holway enumera algunos alimentos con fibra soluble: las frutas, las verduras y las legumbres.

Por el contrario, la fibra insoluble capta poco el agua y es poco fermentable en la flora intestinal. Esta disminuye la viscosidad del bolo alimenticio y el tiempo de tránsito intestinal, explica la Fundación Española del Corazón. Además, la fibra insoluble es útil para la prevención del estreñimiento. El nutricionista añade a su vez que entre los alimentos con fibra insoluble se encuentran los cereales integrales, las nueces o las semillas.

Holway enfatiza que esta es una "dieta con un énfasis en 'plant based' ('basada en plantas') con el agregado de proteína animal baja en grasa". Según el Instituto Europeo de Nutrición y Salud, una dieta 'plant based' "es cualquier dieta que se basa en consumir productos de origen vegetal". Sin embargo, tal y como ha explicado el nutricionista, la proteína no se puede dejar de lado, ya que –según el Ministerio de Sanidad– es fundamental para el crecimiento, metabolismo, formación y renovación de los huesos, músculos, órganos, etc.

La proteína como acompañante

La mayoría de la proteína se encuentra en los alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los huevos y los lácteos. De esta forma, el nutricionista aconseja acompañar la dieta vegetal con proteínas animales bajas en grasas: aquellos alimentos que aportan todos los aminoácidos esenciales (moléculas que forman la proteína) con un mínimo de calorías para poder desarrollar masa muscular sin subir el colesterol, además de que son mucho más fáciles de digerir.

Según Francis Holway, algunos alimentos que aportan este tipo de proteína son: el yogur descremado, los quesos, la leche descremada, el pollo (carne blanca) o el pescado desgrasado (blanco). El Ministerio de Sanidad explica que, por ejemplo, las carnes rojas contienen grasas saturadas, por lo que elevan los niveles de colesterol. En cuanto a los pescados, los azules (sardinas, salmón o atún) son los más grasos. Los pescados desgrasados, en cambio, son los blancos, como la merluza, el lenguado, el bacalao o el rape.

El nutricionista deportivo afirma que "me van a criticar muchísimo por esto, pero tengo los análisis de sangre y me van muy bien, y la gente que sigue esta alimentación le va muy bien también".

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