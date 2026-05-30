El horóscopo de mañana, domingo 31 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 31 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un poco de soledad elegida puede aclararle el corazón. No dramatice un distanciamiento; puede ser necesario. La noche será más amable si evita conversaciones insistentes y prioriza el descanso.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día le pide seleccionar mejor las compañías. No todas las confidencias merecen la misma confianza. En pareja, disfrutar el momento sin presión de futuro hará el ambiente más cómodo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una reunión informal puede traer alegría y recuerdos compartidos. Mantenga, sin embargo, una actitud honesta en cuestiones sentimentales. El bienestar llegará si deja espacio a la espontaneidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La casa puede ser su mejor refugio. Baje el ritmo y permítase no responder a todas las demandas. En el amor, un gesto de cuidado suavizará una tensión reciente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La paz interior será más valiosa que demostrar quién tiene razón. Deje atrás rencores que ya no aportan nada. Un plan tranquilo, con buena compañía, lo ayudará a recuperar confianza.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Los asuntos familiares pueden mejorar si pide colaboración sin reproches. Una tarde ordenada, pero flexible, le hará bien. No cargue en silencio con lo que también corresponde a los demás.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un cambio pequeño en el entorno puede mejorarle el humor: música, plantas, luz u orden. En el amor, no asuma culpas que no son solo suyas. Busque equilibrio emocional.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una actividad recreativa puede ayudarlo a salir de un estado demasiado denso. No tome decisiones afectivas desde la tristeza. Escuche el cuerpo y concédase un descanso real.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La curiosidad puede llevarlo a descubrir una afición o lectura interesante. Evite exagerar en compras o invitaciones. Con la pareja, una actitud más humilde facilitará complicidad y calma.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No se obligue a estar sociable si el cuerpo le pide recogimiento. Una conversación íntima puede ser mejor que un encuentro grande. En el amor, exprese molestias sin acumularlas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La jornada puede ser agradable si evita reaccionar con orgullo. Una disculpa oportuna puede impedir distancias familiares. En lo sentimental, disfrute sin exigir definiciones inmediatas.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La serenidad vendrá de aceptar que el pasado ya no necesita tanta atención. Un rato de agua, música o silencio le hará bien. Comparta afecto sin pedir pruebas constantes.