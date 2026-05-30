El mayor desierto natural de Europa se encuentra en España: se han rodado videoclips, series y películas

En España, a unas cuatro horas en coche desde Barcelona, se encuentra uno de los paisajes desérticos más sorprendentes de nuestro país. Pese a que el territorio español destaca por su diversidad natural, con montañas, costas, bosques y pueblos históricos, también conserva territorios áridos y paisajes que se diferencian totalmente de la típica imagen verde y mediterránea.

De hecho, el considerado como el mayor desierto de Europa se encuentra en la comunidad de Navarra, lo que lo convierte en un destino perfecto para una escapada de fin de semana y huir de los paisajes que se ven habitualmente.

El mayor desierto de Europa

Se trata de las Bardenas Reales, un parque natural de 42.500 hectáreas en el sureste de Navarra. Este paraje realmente no es un desierto en sentido estricto, pero sí un espacio modelado por la erosión, el viento y la escasez de lluvia. Para poder ser considerado desierto como tal, el territorio debería registrar menos de 250 mm de precipitaciones anuales, y las Bardenas Reales oscila entre los 300 mm y los 400 mm anuales. Técnicamente, es una zona semiárida fría, pero popularmente conocida como el desierto de Navarra.

Así, el desierto de Tabernas (Almería, Andalucía) es considerado geológicamente como el único desierto propiamente dicho de Europa, aunque el extenso paisaje semidesértico de las Bardenas lo supera ampliamente en tamaño, ganando así el título como el más grande no solo del país, sino también del continente.

Ubicado junto a la localidad de Tudela, este desierto es una joya natural declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde el año 2000. Las formaciones rocosas esculpidas por el viento y la lluvia construyen un paisaje único que cuenta con una gran flora y fauna, a pesar de su aspecto seco. Igualmente, cabe destacar que es un ecosistema frágil que hay que respetar en cada visita.

Las características originales de sus estructuras geológicas han convertido al desierto como escenario perfecto de películas y series de todo tipo, aprovechando el espacio como bases soviéticas en la película 'El mundo nunca es suficiente' del Agente 007 o –simplemente– como la zona desértica en películas como 'Anacleto, agente secreto' o en la popular serie 'Juego de Tronos'. También han destacado videoclips musicales nacionales e internacionales como el de la artista Nathy Peluso en su tema 'Emergencia'.

Escapada de fin de semana

El desierto de Navarra se encuentra a 400 km de Barcelona, lo que permite acceder directamente en coche o en Ave hasta Tudela. Para disfrutar de una escapada bien organizada es importante comprobar las diferentes rutas e identificar las más adecuadas para el tipo de visita. Lo más recomendado para un fin de semana es elegir dos zonas diferentes para recorrer una cada día, ya sea en coche o moto, bicicleta o a pie por pistas autorizadas. Otra opción es dedicar un día a la ruta, mientras que el segundo sirve para visitar villas medievales cercanas como Olite o Ujué.

Todo el conjunto de las Bardenas Reales se diferencia por áreas que merecen la pena visitar. Para ello, es importante tener en cuenta que la luz del amanecer y el atardecer intensifica los tonos del terreno, volviendo el paisaje todavía más espectacular.

Castildetierra en el Parque Natural de las Bardenas Reales (Navarra). / EPC

En especial, destacan tres zonas principales. La primera de ellas es El Plano, la gran meseta a unos 100 metros de altitud de la zona norte y oeste, donde se encuentra el embalse del Ferial y dedicada a cultivos.

Otra es la Bardena Blanca, una depresión (la de mayor erosión) en el centro formada por yesos y arcillas de color claro. En esta se encuentran los característicos barrancos y cerros coronados por enormes piedras, como las Cortinillas o el Castildetierra, que se ha convertido en símbolo del parque natural.

La última zona es la Bardena Negra, ubicada en el sur y formada por un conjunto de relieves horizontales cubiertos de pino carrasco y matorral de color oscuro, de donde recibe el nombre.