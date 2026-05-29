La torre de vigilancia contra piratas que hoy es un apartamento turístico en Roses

En Santa Margarida, en Roses, una torre de piedra del siglo XVI ha acabado transformándose en un apartamento turístico. No estamos ante una ruina protegida ni un monumento destacado, sino una torre, la Torre Quimeta, integrada en una zona residencial turística y convertida hoy en un lugar donde pasar las vacaciones, a pocos minutos de la playa.

De sistema defensivo a lugar para descansar

Hace siglos, sin embargo, este mismo edificio no era un espacio de descanso, sino de vigilancia. Las torres de guaita de la costa de Roses y Santa Margarida tienen una historia estrechamente vinculada al miedo al mar. Entre los siglos XVI y XVII se construyeron muchas para defenderse de los ataques de piratas berberiscos. Servían para vigilar el horizonte y avisar a la población con señales de humo o de fuego cuando se acercaban embarcaciones enemigas. Eran estructuras sencillas pero esenciales: ver antes de ser visto, avisar antes de que fuera tarde.

Este sistema defensivo estaba conectado con puntos estratégicos como la Ciutadella de Roses y otras fortificaciones del territorio. Eran torres circulares, robustas, pensadas exclusivamente para vigilar el mar. No tenían ninguna voluntad estética: su belleza era la función. Con el tiempo, como muchas otras torres, perdieron el sentido militar. El peligro del mar se fue apagando y la costa cambió de ritmo. Y, como a menudo pasa, aquello que ya no sirve para una función acaba encontrando otra. Unos grabados franceses de 1693 ya muestran la Torre Quimeta reconvertida en molino de viento. Más tarde llegó a la situación actual, donde forma parte de la oferta de apartamentos turísticos de la zona.

Abandonadas y transformadas en alojamiento

Es un ejemplo claro de cómo los edificios se han ido reciclando según las necesidades de cada época. Muchas de estas torres quedaron abandonadas durante años porque «no valían nada», y algunas casi desaparecieron. En algunos casos, el hecho de haber pasado a manos privadas las salvó del deterioro completo. Con el tiempo, algunas se han restaurado o integrado en nuevas construcciones. Alguna otra torre de defensa, en la localidad, se ha convertido en vivienda privada. En Roses hay ejemplos como la Torre del Sastre o la Torre Quimeta, hoy adosadas a edificios modernos.

El gran giro llega con la urbanización masiva de Santa Margarida en los años sesenta, cuando canales, apartamentos, hoteles y segundas residencias transformaron completamente el paisaje. Muchas construcciones históricas de la costa desaparecieron en aquel proceso. La Torre Quimeta se salvó porque ya formaba parte de una propiedad privada y siguió teniendo uso. En el año 2002, el Ayuntamiento de Roses inició la protección formal de la Torre Quimeta y la Torre Calsina como bienes culturales de interés local, es decir, están integradas dentro de propiedad privada pero protegidas urbanísticamente. Un verano más la Torre Quimeta es gestionada como alojamiento por Agi Torre Quimeta Apartments.

Un apartamento atípico y bien situado

Es un apartamento que tiene, pues, la singularidad de estar ubicado dentro de la misma estructura de la torre restaurada, al lado de más apartamentos turísticos. No es un caso único, pero sí especialmente revelador. El patrimonio no se ha conservado como una pieza separada del presente, sino que se ha integrado hasta casi desaparecer como elemento visible de la historia.

Este alojamiento para dos personas ronda los 75 euros la noche, según plataformas de reserva, en temporada baja. El edificio todavía conserva la forma cilíndrica, parte de los muros originales y la base ancha característica de las construcciones defensivas. Pero las aberturas, los interiores y el entorno han cambiado completamente respecto de la estructura original.

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De hecho, lo que hoy parece una casa con torre era justo al contrario. Primero estaba la torre, y todo lo que la rodea es posterior. La memoria está igualmente presente, pero escondida dentro de las paredes y bajo las reformas. No ha desaparecido: solo ha cambiado de función sin cambiar de lugar.