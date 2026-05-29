El horóscopo de mañana, sábado 30 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 30 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La necesidad de distancia emocional puede ayudarlo a ordenar sentimientos. No fuerce ninguna conversación si la otra persona no está preparada. Una caminata o actividad suave le devolverá equilibrio.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un plan íntimo puede ser más satisfactorio que una reunión multitudinaria. Elija compañías leales y evite a quienes le generan dudas. La tarde es buena para cuidar el cuerpo y descansar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un reencuentro o una invitación puede alegrarle el día. Disfrute la conversación, pero no prometa más de lo que puede ofrecer. El humor y la sinceridad le abrirán puertas afectivas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El cuerpo le pide calma y un poco de silencio. No se sienta culpable si rechaza planes. En la pareja, un gesto sencillo puede decir más que una explicación demasiado larga.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Alguien del pasado puede remover recuerdos. Antes de dejarse llevar, pregúntese qué necesita ahora realmente. Un rato agradable con familia o amistades lo ayudará a situar mejor sus emociones.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En la familia, repartir tareas y decisiones le permitirá sentirse menos cargado. No quiera resolverlo todo solo. Una conversación tranquila con alguien cercano le aportará una perspectiva útil.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El hogar puede convertirse en un espacio reparador si usted pone orden y luz. Evite discusiones repetidas. Una propuesta cultural o un encuentro breve le renovará el ánimo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El día invita a actividades que le devuelvan serenidad. Si una persona le interesa, no quiera acelerar el ritmo. La paciencia dará mejor resultado que una insistencia demasiado directa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una lectura, una salida o una conversación estimulante puede despertar su curiosidad. También le conviene moderar gastos por impulso. En el amor, escuchar sin defenderse mejorará mucho el ambiente.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un estado de ánimo variable puede volverlo más susceptible. Busque planes sencillos y personas que no le exijan demasiado. En pareja, hablar con tacto evitará un malentendido menor.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La libertad personal le hará bien, siempre que no la confunda con distancia fría. Un encuentro agradable puede aliviar tensiones. Con la familia, elija palabras suaves y tiempo de calidad.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Los recuerdos pueden aparecer con fuerza, pero usted puede mirarlos sin quedarse atrapado. Una actividad creativa o espiritual le sentará bien. En el amor, confíe más en el presente.