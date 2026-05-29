Cómo construir un nido artificial para aves urbanas: la recomendación de la la Sociedad Española de Ornitología para convivir con los pájaros

Si hace una semana hablábamos sobre qué hacer cuando nos encontramos un pájaro en el suelo, esta vez llevamos nuestros conocimientos ornitológicos un paso más allá y profundizamos en algunas recomendaciones de expertos que pueden favorecer la convivencia entre animales y personas en la ciudad.

De la misma que David Eyo, más conocido como El Hombre del Bosque, nos explica que las plantas que nos rodean y pasan desapercibidas en nuestro día a día pueden tener un impacto positivo en nuestra vida, nosotros podemos ejercer ese impacto positivo en los animales con los que compartimos nuestro día a día. Y esto va más allá de las mascotas.

Que en esta época del año nos encontremos volantones —pájaros que están aprendiendo a volar— en el suelo es un avance de algo que empezaremos a ver dentro de poco: los pájaros abandonan el nido y empiezan a vivir por su cuenta. Podemos decir que no somos los únicos con problemas para independizarse y encontrar una solución habitacional en ciudades como Vigo. Las aves urbanas atraviesan su particular crisis de vivienda, pero en este caso no te habrá hecho falta heredar o que te toque el Euromillón para poder solucionarlo.

La caja nido: una solución sencilla a un problema cada vez mayor

La Sociedad Española de Ornitología (SEO) explica que la desaparición de árboles maduros y edificios antiguos, así como la destrucción de nidos en aleros y balcones hace que muchas aves que viven en torno a pueblos y ciudades tengan cada vez más complicado encontrar un lugar apropiado para criar. Aunque la época más importante para la cría llega en el mes de marzo, contar con nidos y bebederos puede ayudar a las aves a sobrevivir mejor al calor del verano o los temporales en invierno.

«Localizar lugares adecuados, tranquilos y seguros, donde colocar cajas nido elaboradas por nosotros mismos es una acción que tendrá efectos muy positivos. El escenario puede ser un balcón, una terraza, un jardín, el patio del colegio e incluso el de la comunidad de vecinos», explican desde la organización. Tal y como señalan desde SEO BirdLife, este tipo de acciones puede contribuir a mejorar una situación sin la necesidad de elaborar planes urbanísticos a gran escala que «pueden suponer una injerencia excesiva en la ecología de las especies».

Hay que tener en cuenta que, para montar nuestra propia caja nido, «el primer paso es averiguar qué especies frecuentan el lugar donde queramos poner la caja nido, para así elegir el modelo más adecuado». Y «en caso de no poder fabricar la 'casa', siempre existe la opción de adquirir alguna ya hecha en un punto de venta, aunque diseñarla y construirla resulta mucho más divertido y creativo», incluso una buena oportunidad para hacer un plan distinto en familia.

Su construcción es sencilla y el coste mínimo. A la hora de diseñarla debemos tener en cuenta factores como si queremos anclar la caja, colgarla o colocarla en un balcón. «La clave para no equivocarnos en la fase de ensamblado es realizar un premontaje previo de la caja nido antes de empezar a clavar las piezas, de forma que entendamos en qué posición encaja cada una respecto a las demás», apuntan. También es importante ajustar el tamaño de la entrada en función del ave que anidará en ese espacio:

25 milímetros de diámetro: adecuado para las aves más pequeñas, como el herrerillo común , el carbonero garrapinos o el carbonero palustre .

, el o el . 28 milímetros de diámetro: apropiado para aves de tamaño algo mayor a las anteriores, como el carbonero común o el gorrión molinero .

. 32 milímetros de grosor: para las aves de mayor tamaño como el gorrión común.

Es importante recordar que en espacios públicos es muy importante poner las cajas nido a una altura inalcanzable para las personas, para evitar que se las lleven o que sean vandalizadas. Por otra parte, en un clima húmedo como el gallego también debemos orientar la entrada de la caja en la dirección habitual de las lluvias

Plano de ejemplo para una caja nido. / SEO BirdLife

La importancia de limpiar los nidos

Si decides tener un nido, desde SEO BirdLife destacan la importancia de vaciarlo y limpiarlo una vez al año. Se trata de una labor para realizar fuera del periodo reproductor de las aves, y octubre es la mejor opción, pues las aves ya han terminado de criar y pueden empezar a emplear la caja como refugio para cuando llegue el frío.

Debemos sacar la caja de su sitio con cuidado y examinar desde fuera signos de que todavía pueda haber pájaros dentro. Después podrás abrirla y vaciar su contenido. Para limpiarla descarta la opción de insecticidas o desinfectantes, lo mejor es lavar con agua hirviendo y dejarla abierta y al aire para que seque por completo.

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«A mucha gente se le puede atragantar la idea de tirar el nido que hay en el interior de la caja y en cuya construcción las abnegadas aves han invertido tanto tiempo y energía. Sin embargo, la mayoría de aves, en caso de encontrarse la caja con un nido antiguo en su interior, se ven obligadas a construir otro encima, y entre los restos del viejo nido también quedan los huevos de sus parásitos externos» afirma la asociación. Además, citan un estudio en el que se refleja que las hembras que emplean cajas con restos de antiguos nidos «ven reducido su éxito reproductor».