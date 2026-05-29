El doctor Antonio Escribano rompe mitos sobre la alimentación: "Lo único que tiene el pan integral es más fibra, tiene las mismas calorías"

Durante años, se han dado por ciertas muchas creencias sobre hábitos alimenticios casi sin discusión: los supuestos beneficios de una copa de vino al día, o que los huevos disparan el colesterol. Mitos muy extendidos que el doctor Antonio Escribano, especialista en Endocrinología y Nutrición en el Hospital Centro Andalucía, ha querido desmontar en un vídeo.

'Una copa de vino tinto al día es sano'. Esta es una frase habitual y que "se ha dicho toda la vida", dice Escribano. Pero lo cierto es que "realmente el vino en ningún momento es bueno, aunque alguna gente lo pueda tomar y lo pueda tolerar bien".

Riesgos potenciales para la salud

En 2024, de hecho, un informe publicado en el 'Journal of Studies on Alcohol and Drugs' exponía que la idea convencional de que una copa de vino al día es buena para la salud se basa en investigaciones científicas erróneas.

En realidad, según el autor, el consumo moderado de alcohol probablemente no prolongue la vida de las personas y, de hecho, conlleva algunos riesgos potenciales para la salud, incluido un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Es por eso que ninguna organización de salud importante ha establecido nunca un nivel de consumo de alcohol libre de riesgos. "Simplemente no existe un nivel de consumo de alcohol que sea completamente 'seguro'", concluye Stockwell.

Un huevo al día, recomendable

'Los huevos suben el colesterol'. Esta es otra frase que seguro habrás oído alguna vez. "Eso es un mito de hace muchísimo tiempo", resuelve el doctor, pues "no solamente no suben el colesterol sino que tienen algo que nos hace falta: colina, impescindible para el funcionamiento del cerebro. Un huevo al día, por lo menos cinco a la semana, es recomendable", añade.

'El pan integral es mejor que el blanco'. Muchas personas están convencidas de que para rebajar las calorías merece la pena sustituir el pan blanco por el integral. "Lo único que tiene el pan integral es más fibra, porque tiene más íntegro; la cascarilla tiene el trigo", explica Escribano. "Por lo demás tiene las mismas calorías y simplemente mejora poco lo que es la evacuación intestinal por la fibra".

'La vitamina C previene el resfriado'. En este caso, el doctor reconoce que "evidentemente sí, la vitamina C tomada regularmente a base de tomarle las frutas genera incremento de lo que son las defensas". "No es que lo prevenga, pero por lo menos lo combate mejor", reconoce.

'Comer mucho por la noche engorda más que por el día'. "Claro, el organismo por la noche entra en reposo, digamos, y aunque no sea matemáticamente exacto, pero la comida quizás se puede asimilar un poco más. De hecho, la gente que cena mucho y come mucho por la noche y no durante el día, engorda más", sentencia Escribano.

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'La miel es más sana que el azúcar'. Aquí no hay discusión. "Donde se ponga la miel no se pone nada", concluye el doctor, pues "la miel es el edulcorante natural de la naturaleza".