El horóscopo de mañana, viernes 29 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 29 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una conversación pendiente puede ayudarle a ver con más calma una situación afectiva incómoda. En el trabajo, confíe más en su criterio. Ordenar papeles o cuentas le dará sensación de control.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada le pide prudencia con comentarios y rumores. En el amor, valore el presente sin querer resolverlo todo de golpe. Un asunto material necesita revisión serena antes de decidir.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Podría recibir una noticia que lo anime en el ámbito profesional. Evite, sin embargo, transmitir nervios a los demás. En la vida personal, una amistad puede darle una mirada más ligera.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una propuesta inesperada puede abrirle una puerta interesante. No deje que el miedo decida por usted. En casa, le conviene descansar más y no cargarse con responsabilidades ajenas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Conviene mantener la calma ante una crítica o una opinión que no comparte. Su imagen mejorará si responde con elegancia. En el amor, sea claro, pero sin herir innecesariamente.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una tensión familiar puede bajar si usted pone límites con serenidad. En cuestiones prácticas, no intente controlar todos los detalles. En el trabajo, una actitud flexible le evitará desgaste.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La jornada favorece aclaraciones, pero escuche antes de concluir. Un proyecto puede avanzar si aprovecha bien los recursos disponibles. En el hogar, pequeños cambios mejorarán su ánimo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un sentimiento de nostalgia puede aparecer, pero no hace falta alimentarlo más de la cuenta. En asuntos económicos, revise detalles olvidados. Profesionalmente, la prudencia será más útil que la desconfianza.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Podría sentir que lo observan más de lo habitual. Tómelo como ocasión para demostrar constancia. En la pareja, reconocer una parte del error facilitará un diálogo más honesto.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El día puede traerle cierta presión en temas materiales. No acepte condiciones poco claras. En el amor, dedique más atención a quien lo ha acompañado con discreción y paciencia.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un malestar con una persona de autoridad puede crecer si responde impulsivamente. Respire antes de hablar. En la familia, evite frases duras; una pausa impedirá distancias innecesarias.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una buena valoración puede llegar de manera discreta y darle confianza. En el amor, no deje que recuerdos antiguos enturbien el presente. Cerrar un asunto pendiente le aportará tranquilidad.