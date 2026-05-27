Sandra Martínez, nutricionista canina, advierte a quienes dan pienso a su perro: estos cinco alimentos pueden mejorar su plato diario

Dar pienso al perro es uno de los hábitos más extendidos. Es fácil de servir, cómodo de almacenar y forma parte de la rutina de muchas familias. Pero, según la nutricionista canina Sandra Martínez, que un perro coma pienso no significa que su alimentación tenga que limitarse siempre a un cuenco de alimento seco.

La especialista ha compartido en sus redes sociales una idea dirigida a quienes alimentan así a sus mascotas: transformar el pienso en un plato "mucho más completo, nutritivo y, sobre todo, hidratado". Para ello, propone cinco opciones fáciles de incorporar.

Kéfir o yogur natural para acompañar

Una de las primeras opciones que plantea la nutricionista canina es añadir kéfir o yogur natural de cabra. Según explica, estos alimentos pueden contribuir a reforzar el sistema inmune del perro y a mejorar sus digestiones.

La elección del producto es importante, debe ser kéfir o yogur natural sin sabores añadidos ni ingredientes innecesarios.

Este tipo de complemento puede resultar especialmente llamativo para los dueños que buscan dar algo diferente a su perro sin recurrir a alimentos elaborados o premios habituales.

Huevos y pescado azul: dos extras con nutrientes

Sandra Martínez también incluye los huevos entre sus recomendaciones. La nutricionista los presenta como una fuente de biotina y aminoácidos esenciales, dos elementos que pueden sumar valor nutricional al plato del perro. Además, señala que no hay que tener miedo a ofrecerlos crudos cuando son de calidad.

Otra de sus propuestas pasa por añadir sardinas o caballa en aceite de oliva virgen extra. En este caso, el interés está en su contenido en omega 3, un nutriente que, según destaca, resulta clave para la salud cognitiva del perro y para el cuidado del pelo y la piel.

Son dos alimentos cotidianos, fáciles de encontrar y que pueden convertir una toma de pienso en un plato diferente, más apetecible y con un aporte añadido.

Comida húmeda para aportar hidratación

Entre las cinco ideas de Sandra Martínez, la comida húmeda ocupa un lugar destacado. La nutricionista propone sustituir una de las tomas de pienso por este tipo de alimentación para evitar que los perros vivan en un "estado de deshidratación crónica".

Frente a una dieta compuesta únicamente por alimento seco, introducir comida húmeda permite modificar la textura y el contenido de agua de alguna de las comidas del animal.

La especialista no plantea eliminar obligatoriamente el pienso, sino completar su consumo con alternativas que hagan la alimentación diaria menos seca.

La masticación natural también forma parte de su bienestar

La última recomendación de Sandra Martínez no se centra solo en lo que el perro come, sino también en cómo lo hace. La nutricionista aconseja incorporar masticación natural y resume su importancia con una frase clara: "Un perro que mastica es un perro feliz y con dientes limpios".

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El mensaje de la nutricionista canina está dirigido a quienes no quieren renunciar al pienso, pero sí buscan que el cuenco de su perro sea algo más que alimento seco: un plato con mayor variedad, más hidratación y complementos que puedan integrarse en su rutina diaria.