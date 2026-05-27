El horóscopo de mañana, jueves 28 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 28 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy cierre la semana laboral con más confianza y menos autoexigencia. El dinero puede mejorar si mantiene control y previsión. En el amor, una conversación honesta puede resultar incómoda, pero también liberadora.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día le pide valentía para plantear un cambio sin perder prudencia. En el trabajo, amplíe horizontes con pasos medidos. En el amor, el orgullo puede salir caro; una palabra sincera valdrá más que una postura rígida.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy puede notar que el esfuerzo sostenido empieza a dar frutos. En el trabajo, acepte cambios que le permitan crecer. En el amor, una propuesta de mejora solo funcionará si usted también está dispuesto a mover ficha.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una oportunidad profesional puede tener más potencial del que parece. No la rechace por miedo a salir de la zona cómoda. En el amor, la responsabilidad afectiva será clave: cuide lo que tiene antes de ponerlo a prueba.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy evite convertir un desacuerdo en una batalla de ego. En el trabajo, la calma protegerá su imagen. En economía, elija estrategias útiles y no rivalidades. En el amor, la sinceridad necesita tacto.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La jornada puede aclarar un panorama laboral que parecía demasiado tenso. No tome decisiones extremas sin esperar más información. En familia, una conversación firme pero afectuosa puede ayudarlo a recuperar autoridad y tranquilidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy puede aprovechar una oportunidad si confía en el ahorro, la preparación y la constancia. En el trabajo, muestre resultados concretos. En el amor, si el otro no asume su parte, usted tendrá que poner límites.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El día le recuerda que el talento también necesita actualización. En el trabajo, acepte aprender una manera nueva de hacer las cosas. En el amor, disfrute de lo que funciona y no alimente sombras que ya no pertenecen al presente.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy conviene revisar dinero, compromisos y plazos con calma. En el trabajo, resolverá mejor si confía en su oficio. En el amor, pida claridad sin perder dignidad ni paciencia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La jornada puede confirmar que está preparado para asumir más peso. En el trabajo, no se haga pequeño ante un encargo importante. En el amor, la convivencia mejorará si deja pasar detalles menores y cuida el tono.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy puede defender un proyecto con fuerza, pero necesitará argumentos concretos. En el trabajo, la innovación debe ir acompañada de realismo. En el amor, proponga cambios sin convertir la conversación en una lista de reproches.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El día puede traerle una confirmación positiva sobre su valor profesional. Acéptela con gratitud. En dinero, reaccione ante la competencia sin perder calma. En el amor, el presente será más sólido si deja de mirar atrás.