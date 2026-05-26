Antonio Valenzuela, fisioterapeuta: “Una hora de gimnasio no compensa pasarse el día sentado”

Si piensas que con una hora de gimnasio ya compensas una rutina de muchas horas sentado... puede que andes equivocado. Por lo menos así lo defiende Antonio Valenzuela, un fisioterapeuta para el que sigues siendo una persona sedentaria.

Así es cómo puedes combatir el sedentarismo de tu rutina

Y no se trata solo de una opinión personal; el experto explica que, si una persona pasa muchas horas sentada y apenas se mueve fuera de su entrenamiento, su cuerpo sigue comportándose de forma sedentaria a nivel metabólico.

La clave en sí no está en hacer más o menos ejercicio, sino en la cantidad de horas consecutivas que tenemos el cuerpo sin activar. Y eso es algo que no acaba de romper como tal la rutina diaria de gimnasio.

Valenzuela asegura que muchas horas sentado se traducen en lo mismo con o sin gimnasio: una peor circulación, más riesgo cardiovascular, problemas musculares e incluso alteraciones metabólicas.

Es por ello que para contrarrestar este sedentarismo del día a día, Valenzuela recomienda lo conocido como 'snacks de ejercicio'. Es decir, se trata de pequeños parones de actividad que hay que incorporar en la rutina del día a día.

Por ejemplo: si tu trabajo te lleva a estar sentado durante muchas horas, una muy buena alternativa es hacer sentadillas o flexiones cada 40 minutos. De este modo, se consigue activar el cuerpo con consistencia.

La diferencia entre los períodos de actividad es clave en este sentido: aunque la intensidad y volumen de trabajo sea mayor en el gimnasio, al haber acumulado muchas horas de inactividad el cuerpo reposa en exceso durante el resto de horas del día.

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En definitiva, ir al gimnasio sí ayuda a combatir el sedentarismo, pero no basta si el resto del día transcurre sin movimiento. La clave está en combinar el entrenamiento con pequeñas dosis de actividad física a lo largo de toda la jornada.