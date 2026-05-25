El pueblo del Empordà que se ha convertido en el refugio de Manel Fuentes lejos de los platós

Acostumbrado a una agenda marcada por la televisión, los viajes y la exposición pública, Manel Fuentes ha encontrado en el Empordà un espacio donde hacer una pausa. El presentador catalán, una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla, suele buscar en este rincón de la Costa Brava un ritmo mucho más tranquilo que el que vive durante buena parte del año entre platós, grabaciones y compromisos profesionales.

¿Y cuál es este municipio? Pues ni más ni menos que la surrealista, daliniana y encantadora villa de Cadaqués. Su relación con este pueblo ampurdanés se entiende sobre todo desde su vida más personal. Lejos del ruido mediático, el comunicador encuentra allí calma, discreción y tiempo en familia. Después de temporadas intensas de trabajo, este pueblo se ha convertido para él en un lugar donde bajar revoluciones y recuperar cierta normalidad.

Vista panorámica de Cadaqués. / Santi Coll

El comunicador sigue siendo uno de los perfiles más populares de la televisión gracias a una larga trayectoria como periodista, locutor y presentador. En los últimos años, ha reforzado aún más su presencia pública como conductor de 'Tu cara me suena', uno de los formatos de entretenimiento televisivo más reconocidos de Antena 3. Su capacidad para combinar humor, cercanía y espontaneidad lo ha consolidado como una figura muy reconocible para el gran público.

A pesar de esta proyección, el presentador siempre ha mantenido una parte de su vida privada alejada del foco. Casado con la periodista ampurdanesa Clara Cabezas y padre de dos hijos, Max y Mika, Fuentes ha hecho de las escapadas al Empordà una forma de proteger los momentos familiares. En Cadaqués puede vivir unos días con menos prisas y con menos exposición que en su día a día profesional.

Un rincón de Cadaqués. / EMPORDÀ

Un refugio emocional

Para él, el municipio no funciona solo como un destino de verano, sino como un refugio emocional. Este rincón del Empordà representa un paréntesis en medio de una vida pública marcada por los programas, las cámaras y los horarios exigentes. Pasear junto al mar, disfrutar de conversaciones tranquilas o simplemente apartarse durante unos días de la agenda mediática forman parte de esta otra cara del presentador.

Esta vinculación también encaja con una de sus grandes pasiones fuera de la televisión: la música. Admirador declarado de Bruce Springsteen y muy ligado al rock, Fuentes ha combinado durante años la comunicación con su faceta musical. Esta dimensión más creativa refuerza el perfil de un presentador que, cuando se aleja de los platós, busca espacios donde reconectar con intereses más personales.

Un rincón con encanto de Cadaqués. / Santi Coll

El vínculo del presentador con Cadaqués se explica, sobre todo, por esta necesidad de desconexión. En lugar de vivir el municipio solo como un escenario turístico, ha encontrado allí un punto de equilibrio entre la notoriedad pública y la vida privada. Es en este contraste, entre la intensidad de la televisión y la calma del Empordà, donde cobra sentido su relación con el pueblo.

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Cadaqués se ha convertido así en uno de los lugares asociados a su faceta más íntima. Más allá de la imagen televisiva, Manel Fuentes encuentra allí un entorno para descansar, compartir tiempo con los suyos y alejarse temporalmente del ritmo acelerado del trabajo. Por eso, el municipio ampurdanés ocupa un papel especial en la vida del presentador: no tanto por lo que muestra a los visitantes, sino por lo que le permite vivir lejos de las cámaras.