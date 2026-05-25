El horóscopo de mañana, martes 26 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 26 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy revise rutinas y prioridades. Si quiere avanzar laboralmente, tendrá que mostrar más seguridad y menos dispersión. En el amor, no busque culpables; pregúntese qué necesita cambiar usted para sentirse más libre.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada puede traerle una intuición acertada sobre dinero o inversiones. Aun así, contrastar información será imprescindible. En el trabajo, la idea de cambiar de rumbo puede ganar fuerza. No se asuste: prepare el terreno.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy una conversación pendiente puede aliviar tensiones afectivas. No juzgue antes de escuchar toda la propuesta. En el trabajo, los cambios pueden favorecerle si mantiene flexibilidad. La noche será mejor si reduce pantallas y ruido mental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un movimiento económico o profesional puede parecer demasiado grande, pero no lo descarte por inseguridad. Pida datos y tiempo. En el amor, reconocer un error sin justificarse puede tener un efecto más reparador de lo que espera.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy no exagere la importancia de un conflicto. En el trabajo, su prestigio no depende de una discusión puntual. En el amor, si los sentimientos han cambiado, hable con honestidad, pero también con consideración hacia el otro.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Puede sentirse cansado de un ambiente exigente. No tome decisiones laborales definitivas desde el desgaste. En dinero, manténgase prudente y no intervenga en conflictos ajenos. En casa, una norma clara evitará discusiones repetidas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El día puede abrirle una puerta interesante si muestra lo mejor de usted. En el trabajo, no escatime esfuerzo, pero tampoco pierda elegancia. En el amor, reclame reciprocidad sin convertir la conversación en juicio.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La competencia o los cambios externos pueden exigirle más iniciativa. No se duerma en éxitos pasados. En el amor, valore la solidez que tiene ahora. Una actitud menos defensiva hará que la relación respire mejor.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy conviene evitar decisiones económicas nacidas de la urgencia. En el trabajo, si hay confusión, ordene hechos antes de actuar. En el amor, no acepte evasivas eternas, pero tampoco transforme una duda en sentencia inmediata.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La jornada le pide firmeza en negociaciones y sensibilidad en el ámbito afectivo. En el trabajo, podrá asumir un reto si no se deja llevar por el perfeccionismo. En pareja, pida con respeto aquello que necesita.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy su originalidad puede destacar en una situación práctica. En el trabajo, explique bien los beneficios de sus ideas. En el amor, no exija cambios de golpe; proponga pasos concretos y asumibles.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Puede descubrir que hay personas que valoran más su trabajo de lo que imaginaba. Acepte ese reconocimiento sin restarle importancia. En el amor, madurez significa confiar, pero también expresar inseguridades sin acusar.