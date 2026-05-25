La comparsa 'La camorra', conocida como las 'Wecando,' renuncia al premio 'Capitán Veneno' tras conocer una condena por maltrato

La comparsa 'La camorra', conocida como las 'Wecando', ha renunciado este lunes al Premio Capitán Veneno que le concedió la Fundación Juan Carlos Aragón, tras hacerse pública la condena por malos tratos a una de sus exparejas.

En un comunicado en sus redes sociales, la comparsa muestra su "absoluto apoyo" a las dos primeras esposas del venerado comparsista que han decidido hacer pública la situación que vivieron con él para evitar que se le rindieran homenajes como el que estaba previsto celebrarse este pasado sábado, con la colocación de una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz.

La comparsa 'La camorra' agradece "a las personas que por unanimidad" concedieron el II Premio Capitán Veneno pensando que su agrupación presentó "las coplas más libres, criticas, transgresoras y removedoras de conciencia de todo el concurso", en referencia al Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2026.

Pero explica que "a la vista de los acontecimientos acaecidos en los últimos días" renuncia a este reconocimiento que otorga la Fundación Juan Carlos Aragón.

La comparsa agradece "la valentía de la segunda excompañera de Juan Carlos Aragón, Francisca Pino, que ha dado a conocer la sentencia que en 2010 condenó al comparsista por los delitos de lesiones en el ámbito familiar, amenazas leves y vejación injusta".

Un documento que "prueba la entrada en prisión de tres años que Juan Carlos Aragón tendría que haber cumplido por maltratador, y que no cumplió porque la víctima rebajó la condena", señala.

A raíz de ello, añade, la primera pareja del comparsista "también ha roto su silencio confirmando que ella lo denunció en su momento por motivos idénticos" para exigir "que cesen definitivamente todos los actos de enaltecimiento" a Aragón.

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Por ello, la comparsa ha decidido renunciar a este premio ligado a su nombre y expresar la "rotunda credibilidad" que les merecen las dos excompañeras.