El catalán que ha cruzado América con su Fiat Marea del año 1998: "Disfruto mucho de mi compañía"

Fabio Belnome emprendió un largo viaje el pasado mes de septiembre con el reto de conducir desde el punto más al norte de Alaska, para tocar el Océano Ártico, hasta el extremo sur de Sudamérica, la Patagonia; una ruta por la Carretera Panamericana, que conecta casi todo el continente, y con la que tenía previsto recorrer 15 países a lo largo de unos 50.000 kilómetros, una distancia mayor que dar la vuelta al mundo por el ecuador. Todo eso a bordo de un Fiat Marea del año 1998.

Famoso por sus largas travesías con el Fiat Marea

Fabio Belnome es un joven catalán conocido por retos del mismo estilo en las redes sociales, donde bajo el alias @Volatadipeluca acumula más de 1,7 millones de seguidores en Instagram y más de 21 millones de 'me gusta' en TikTok.

La primera odisea que organizó fue por Europa: una ruta de unos 6.000 kilómetros desde Barcelona hasta Cabo Norte (Noruega). Meses después recorrió alrededor de 25.000 kilómetros conduciendo desde Barcelona hasta Tokio (Japón). Realizó ambos viajes con el mismo coche, que compró de segunda mano precisamente para realizar estas expediciones en solitario. La falta de acompañante, sin embargo, no le resulta ningún inconveniente, aunque también ha confesado a RTVE: "Disfruto mucho de mi compañía, soy una persona un poco introvertida". Igualmente, apunta: "Me encuentro a muchos personajes y seguidores que te hacen la vida bastante feliz y tienes buenas conversaciones con ellos".

Tal como explica, el motivo por el que conduce este Fiat es meramente económico, ya que quería encontrar un coche por menos de 1.000 euros con un motor fiable. En sus redes sociales confiesa que él no escogió el coche, sino que el coche lo eligió a él.

Nueva aventura

El proceso para iniciar esta nueva aventura fue largo, empezando por trasladar el coche desde Japón hasta el continente americano: el vehículo llegó a Vancouver (Canadá) en barco y hasta Toronto -donde se encontraba el catalán- en tren. Desde allí, dio comienzo lo que él ha bautizado como "la tercera temporada del Volata World Tour", partiendo de Canadá con destino al punto más al norte de Alaska.

Su objetivo final es llegar al 'fin del mundo' en Ushuaia, que es parte de la Patagonia y pertenece a la provincia argentina de Tierra del Fuego. Este enclave recibe este nombre por ser la ciudad más austral del planeta.

Entre Panamá y Colombia encontró el mayor obstáculo del camino: el Tapón de Darién. Se trata del único tramo donde la carretera Panamericana se interrumpe debido al terreno selvático y pantanoso. Para llegar a Colombia, pues, transportó el coche en un contenedor marítimo. El proceso, cuenta, fue bastante largo por toda la documentación y permisos previos y posteriores que se requerían. Además, se sumó el tiempo que tardó la embarcación en completar el recorrido, que duró unas dos semanas.

Belnome considera este Fiat Marea del año 1998 prácticamente su casa, ya que ha adaptado el espacio para vivir y viajar. En el lugar del copiloto ha instalado una cama, donde duerme prácticamente todos los días. También ha tenido que comprar algunos elementos esenciales como una silla plegable, un saco de dormir e incluso un espray anti osos.

Destino final y próximo reto

Fabio Belnome ha llegado a su destino final después de 186 días, unos 300 o 400 kilómetros al día y un total de 38.348 kilómetros recorridos: el punto más al sur al que se puede llegar conduciendo y donde acaba la ruta Panamericana. Sin embargo, aún le queda una última parada, Santiago de Chile (Chile), un trayecto para el que que –calcula– requerirá unas tres semanas y que recorrerá a través de otra mítica vía: la Carretera Austral.

Pese a haber completado su objetivo, el catalán no tiene en mente parar. Aunque todavía no ha anunciado cuál será su siguiente reto, ya ha desvelado que la nueva temporada llegará el próximo mes de agosto.