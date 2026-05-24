El horóscopo de mañana, lunes 25 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 25 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La semana empieza con necesidad de orden, sobre todo en dinero y tareas. Una oportunidad puede reactivar proyectos, pero le conviene revisar entradas y salidas. En el amor, no esquive una verdad incómoda; afróntela con madurez.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy puede sentir impulso de ampliar horizontes profesionales o económicos. No decida solo por cansancio; valore opciones y riesgos. En el amor, bajar el orgullo le permitirá entender mejor qué espera la otra persona de usted.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El día puede traer cambios positivos si mantiene constancia. En el trabajo, el reconocimiento no llegará por casualidad, sino por su persistencia. En el amor, una propuesta de diálogo puede ser más útil de lo que parece.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una propuesta inesperada puede abrirle perspectivas interesantes, pero no deje que el miedo decida. En dinero, el éxito pedirá discreción. En el amor, sea más consciente de cómo sus actitudes afectan a la persona que lo quiere.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy tendrá que medir bien las batallas que elige. En el trabajo, una provocación puede tentarlo a responder con demasiada fuerza. En pareja, una conversación franca será necesaria, pero hágala con respeto y sin teatralidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La jornada pide paciencia ante tensiones de trabajo o de dinero. No intente solucionar conflictos que no dependen del todo de usted. En familia, poner límites claros será más efectivo que repetir advertencias sin convicción.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede aparecer una oportunidad profesional o económica que premie su previsión. Aprovéchela con serenidad y sin dispersarse. En el amor, recuerde que la responsabilidad en una relación se reparte entre dos personas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy le conviene actualizar métodos y no quedarse en lo que antes funcionaba. En el trabajo, adáptese a nuevos escenarios. En el amor, deje que la confianza gane espacio y no reviva sospechas ya superadas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un imprevisto puede poner a prueba su serenidad. En el trabajo, confíe en la experiencia y no actúe por impulso. En dinero, vigile préstamos o compromisos precipitados. El amor pide observación, no ultimátums.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El día puede exigirle responsabilidad en una tarea relevante. No se desanime: tiene recursos para hacerlo bien. En el ámbito económico, muestre firmeza sin agresividad. Por la noche, cuide la convivencia con pequeños gestos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy puede tener ocasión de demostrar ideas innovadoras y capacidad de persuasión. En el trabajo, prepare bien los argumentos. En el amor, el cambio será posible si habla claramente, pero con voluntad de acuerdo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La jornada puede despertarlo ante una situación que había dejado pasar demasiado tiempo. En el trabajo, su valor puede quedar más visible. En el amor, no permita que el pasado del otro domine el presente.