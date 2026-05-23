Masa naranja y 'cheetos' por menos de 9 euros: La inesperada pizza edición especial de Telepizza para este verano

Hace una semana que una de las cadenas de comida rápida y 'delivery' más conocidas de España ha unido fuerzas con el mítico 'snack' que deja el característico rastro de color naranja.

Telepizza y Cheetos han lanzado las nuevas pizzas 'Jugonas', una edición especial que apuesta por una estética un tanto diferente al habitual de la cadena de comida rápida.

Esta nueva propuesta presenta dos variedades distintas, pero con una misma característica: una llamativa massa de color naranja que "te deja las manos fuera de juego", tal como d el lema escogido para esta novedad.

Bacon, pollo y Cheetos

El consumidor podrá elegir entre la Jugona de bacon y Cheetos o la Jugona de pollo y Cheetos. Ambas están elaboradas con la masa naranja y salsa carbonara.

A la primera opción también la acompañanan otros ingredientes como queso cheddar y bacon. La segunda opción lleva 'pops' de pollo (un tipo de palomitas) y trozos del pollo convencional. Evidentemente, en ambas propuestas el protagonista es el topping de Cheetos, que promete dejar las manos en el mismo estado que lo harían los 'snacks' de esta marca.

Oferta de verano

El precio de cada pizza es de 8,95 euros, ya disponibles para pedir a través de su aplicación o página web oficiales.

La nueva propuesta se ha lanzado ahora aprovechando que empieza el verano y el buen tiempo, para compartir estos nuevos sabores con amigos y familiares. Es por eso que las 'Jugonas' estarán disponibles durante todo el verano.

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