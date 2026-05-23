El horóscopo de mañana, domingo 24 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 24 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La jornada puede ser muy favorable para desconectar de preocupaciones y recuperar buen humor. No intente controlar todos los planes familiares. Si deja margen a los demás, acabará disfrutando más y se sentirá menos presionado.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy puede notarse más sensible de lo que quisiera. No lo disimule con dureza. Una conversación afectuosa, un rato de descanso y un plan sin excesos le ayudarán a ordenar emociones y recuperar confianza.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su mente irá rápido, pero el domingo le pide pausa. Escriba ideas, haga planes personales y no quiera resolverlo todo. En el amor, una propuesta inesperada puede abrir un diálogo más positivo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Puede sentir necesidad de quedarse en casa y proteger su energía. Hágalo sin culpa. Un gesto de ternura con la familia o la pareja puede compensar días de dudas y dejarle el corazón más tranquilo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy le conviene cuidar el cuerpo sin obsesionarse con la imagen. Una comida equilibrada, movimiento suave y buen descanso serán suficientes. En el amor, hable de lo que siente sin exagerar ni buscar una reacción inmediata.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La familia puede reclamar orden, límites o atención. No se agote intentando que todo sea perfecto. Un plan simple, compartido y sin exigencias dará mejor resultado. Por la noche, reserve un rato solo para usted.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El domingo le pide belleza, calma y compañía elegida. Arreglar un espacio de casa puede mejorarle el ánimo. En el amor, no calle para evitar tensión; diga lo que siente con delicadeza y medida.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un plan fuera de lo habitual puede renovarle la energía. Acepte una invitación si le apetece, pero no fuerce el cuerpo. En pareja, evite preguntas nacidas del miedo y confíe un poco más.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy puede encontrar bienestar en el hogar, en el orden y en pequeños cambios que hagan más cómodo su espacio. En el amor, no dramatice silencios ajenos. A veces, dejar respirar también es una forma de cuidar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El día favorece conversaciones reparadoras con alguien de confianza. No se cierre detrás de la seriedad. Si muestra una parte más vulnerable, recibirá apoyo. En familia, evite corregirlo todo y disfrute más del momento.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La jornada le ofrece una buena ocasión para iniciar un hábito saludable sin imponerse grandes objetivos. En el amor, una conversación amable puede preparar cambios futuros. No busque tener razón: busque que lo entiendan.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy puede sentir que un ciclo emocional empieza a cerrarse. No remueva el pasado más de lo necesario. Un plan tranquilo, música o contacto con la naturaleza le ayudarán a descansar y mirar el presente con más gratitud.