Carlos Rojo, experto en 'running', sobre el entrenamiento de fuerza: "Te está acercando a una lesión porque lo haces sin control"

El running es un deporte con múltiples beneficios para la salud. Aunque se trata de un ejercicio cardiovascular, es importante entrenar fuerza para prevenir lesiones de tobillos, rodillas o cadera, entre otros.

En este sentido, la musculatura es clave para preparar las partes del cuerpo que sufren del impacto durante la carrera. No obstante, el entrenador de corredores Carlos Rojo (@carlosrojo_running) advierte de cómo hay que entrenar fuerza de manera efectiva.

El divulgador y creador de contenido ha publicado un vídeo en Instagram donde explica que "si eres corredor este ejercicio no sirve". El experto en running detalla que el problema no son las zancadas, la sentadilla o el peso muerto, el problema es cómo los haces.

"El problema es que tú vas al gimnasio y empiezas a hacer máquinas, prensa, sentadillas, etc. Y te piensas que eso ya te está cubriendo el entrenamiento de fuerza y que eso te está protegiendo de la carrera", comenta en la publicación.

Según el especialista y corredor, entrenar de la manera equivocada puede suponer un riesgo para la salud: "Nada más lejos de la realidad, te está acercando a una lesión porque lo haces sin control".

En ocasiones, es habitual que muchos corredores entrenen fuerza haciendo movimientos rápidos, sin control, usando inercias y compensando sin darse cuenta. "La gracia no está en el ejercicio en sí, sino en como lo ejecutas", avisa el formador.

Cuando haces un ejercicio demasiado rápido, tu cuerpo puede compensar sus debilidades. Por ejemplo, Carlos menciona que "si falla el glúteo, tira más de cuádriceps, si falta estabilidad, aparecen compensaciones". De esta forma, si estás descompensado "empeoras tu mecánica y elevas el riesgo de lesión".

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Finalmente, el corredor propone la siguiente solución a sus seguidores: "Movimiento lento, control total, tensión continua, respiración constante, menos ego y más precisión", sentencia en los comentarios.