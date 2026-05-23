Juanma López, creador de contenido: "Me gasto más de 1.000 euros en 30 días viviendo dentro de una camper"

La 'van life' es un estilo de vida alternativo que, tal como su nombre indica, consiste en vivir y viajar de forma permanente o temporal dentro de una furgoneta adaptada o camperizada, popularmente llamada cámper. La vida dentro de una furgoneta está ganando terreno en España en los últimos años, especialmente por los elevados precios de la vivienda convencional.

De hecho, las matriculaciones de este tipo de vehículos han crecido exponencialmente en el último año. Según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar), el pasado mes de marzo registró 785 nuevas cámpers, lo que supone un incremento del 26,4% respecto al mismo mes de 2025.

Una furgoneta camperizada. / GOYO CONDE

Una vida camperizada

Sin embargo, lo que parece un estilo de vida económico no lo es tanto como cabría esperar. Juanma López es un creador de contenido y 'streamer' español, conocido por vivir y viajar a bordo de una furgoneta camperizada a la cual le añadió un 'setup de gaming', es decir, un espacio para disfrutar de los videojuegos en su ordenador.

El 'influencer' asegura en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok que se gasta "más de 1.000 euros al mes viajando y viviendo dentro de una furgoneta cámper". Según él, "la gente se piensa que vivir aquí es igual a barato, y para nada". Para demostrarlo, López desglosa sus gastos mensuales para poder mantenerse a él, su perro y su cámper.

Desde los 400 hasta los cero euros mensuales

El 'streamer' admite que gasta alrededor de 400 euros al mes solo en gasolina: "No paro quieto", justifica. Para alimentar su boca y la de su mascota necesita unos 350 euros mensuales. Si se da el lujo de salir a comer fuera o alguna que otra actividad que no implique usar su furgoneta, el gasto ronda alrededor de otros 150 euros.

Por otro lado, López necesita un 'Starlink Roam', es decir, un servicio de internet por satélite de SpaceX, empresa de Elon Musk, diseñado específicamente para vehículos recreativos como furgonetas camperizadas o autocaravanas. Este servicio permite tener conexión de alta velocidad en lugares remotos donde no hay cobertura móvil terrestre. Su coste mensual asciende a unos 90 euros.

Por último, el 'influencer' también invierte alrededor de 80 euros en otros servicios como el alquiler de una parcela dentro de un camping, la lavandería o el gimnasio.

Por el contrario, López no gasta ni un euro en electricidad o en agua, ya que la primera funciona a través de placas solares y una batería, y la segunda se repone gratuitamente en áreas de servicio o fuentes públicas.

Noticias relacionadas

Con todo esto, la suma exacta asciende hasta los 1.070 euros mensuales, cifra que puede aumentar o disminuir dependiendo "de lo que te muevas o de lo que comas", tal como explica el 'streamer'.