Mascotas
Tu perro no "es viejo", sino que puede estar sufriendo: "Estas son las cosas con las que los he visto rejuvenecer"
La veterinaria María Vetican explica tres situaciones que, según su experiencia, hacen que muchos perros mayores recuperen "de pronto" energía y calidad de vida cuando se tratan
Los veterinarios coinciden: que los perros se alegren al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
Carmen Tomàs
Uno de los mayores problemas a la hora de cuidar a los animales cuando son mayores es no saber interpretar bien si su comportamiento se debe a la edad o si bien tiene su raíz en algún tipo de dolencia.
La veterinaria María Vetican explica tres situaciones que, según su experiencia, hacen que muchos perros mayores recuperen "de pronto" energía y calidad de vida cuando se tratan. Y es que algunos cambios que las familias atribuyen únicamente a la edad pueden estar relacionados con problemas concretos que valorar a nivel veterinario.
Problemas veterinarios
¿El lado positivo? En los siguientes casos las dolencias pueden revertirse y el dolor desaparecer prácticamente por completo para tu peludo, lo que le hará recuperar la vitalidad que parecía faltarle y le aportará una mejor calidad de vida.
Limpiezas dentales
El primer punto al que hace referencia son las limpiezas dentales en el veterinario. María Vetican señala que, aunque pueda parecer que no tienen relación con el estado general del animal, una infección dental y el dolor asociado pueden hacer que el perro esté “más apático, coma peor” y se mueva menos. En esos casos, advierte de que muchas familias lo asocian a que “es viejo y ya está”, pero sostiene que no siempre es así. “Una vez solucionado ese problema, muchos perritos vuelven a la vida”, afirma.
Medicación para el corazón
El segundo aspecto es la medicación para el corazón. La veterinaria indica que muchos tutores no saben que su mascota puede tener una patología cardíaca y atribuyen a la edad síntomas como moverse menos, fatigarse, aceptar peor el ejercicio, cansarse antes o presentar tos. Según explica, si se diagnostica esa patología cardíaca y se inicia la medicación correspondiente, esos síntomas pueden mejorar “muchísimo”, con impacto en la calidad de vida y la esperanza de vida del perro.
Tratar el dolor articular
Por último, la experta menciona los condroprotectores y otras ayudas frente al dolor articular. Entre las opciones que cita están "CBD, antiinflamatorios, fisioterapia o nadar". La veterinaria advierte de que muchas veces se interpreta como algo propio de la vejez que un perro ya no suba al sofá, a la cama o al coche, que no quiera hacer tanto ejercicio, se canse antes o se tumbe mucho durante el juego. No obstante, según la profesional, detrás de esos comportamientos puede haber únicamente dolor y, con ayuda de suplementos, estos problemas podrían revertirse hasta que los peludos logren encontrarse "muchísimo mejor".
Y es que, aunque las limitaciones propias de la edad estarán ahí cuando pasen los años, ser constantes y atentos con el cuidado y la atención veterinarias, así como la buena alimentación y el ejercicio, harán que nuestros peludos lleguen a la vejez con una mejor condición física (y más felices).
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