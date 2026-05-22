Prevención de lesiones
Javier Muñoz, fisioterapeuta: "El dolor de espalda y la ansiedad tienen mucho que ver"
El estrés, ya sea laboral o por otras causas, tiene influencia directa en los músculos del cuello, las cervicales y lumbares y aumenta el riesgo de lesiones
Los ejercicios clave para evitar el dolor de espalda tras pasar horas sentado
Una de las enfermedades más comunes y recurrentes es el dolor de espalda, uno de los principales motivos de bajas laborales junto a las tendinitis y los trastornos en manos y muñecas. "Te habrán dicho mil veces que el dolor de espalda que tienes se debe al estrés, a la ansiedad, y tú pensarás ¿pero qué tendrá que ver eso con que me duele la espalda?", se pregunta el fisioterapeuta Javier Muñoz.
Pues sí. La lumbalgia y demás dolencias de la espalda suelen estar ocasionadas por un proceso acumulativo de esfuerzos en nuestro día a día o un sobre esfuerzo puntual. Pero nuestro estado mental también tiene mucho que ver. El estrés, ya sea laboral o por otras causas, tiene influencia directa en los músculos del cuello, las cervicales y lumbares y aumenta el riesgo de lesiones.
Cuerpo en modo alerta
"Cuando estás estresado, ansioso o emocionalmente inestable, tu cuerpo entra como en una especie de modo alerta", advierte Javier Muñoz. "Tú haces que los músculos de tu espalda se tensen de manera constante incluso sin que tú te des cuenta", añade.
Además, "el estrés aumenta la sensibilidad al dolor y tu cuerpo tiene muchas más dificultades para recuperarse, por eso no todo es ir al fisio a descargar la espalda. Hay vida más allá y hay que trabajar cosas como la gestión emocional, mejorar la respiración y tener un mejor control postural", aconseja el fisioterapeuta. Aprender a relajarse a nivel físico y emocional resulta clave, pues, para evitar que se acumule la tensión en estas zonas.
Así, la educación postural, el ejercicio físico, el control dietético y el soporte emocional, según los expertos, se erigen como máximas para evitar el dolor de espalda y cuidarla. "Y si encima, además, combinas esto con fortalecimiento progresivo, harás que los músculos de tu espalda puedan sostener mejor la columna y el dolor disminuya de forma real y duradera", concluye Muñoz.
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