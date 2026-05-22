El horóscopo de mañana, sábado 23 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 23 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día es adecuado para recuperar autoestima con una actividad que le haga sentirse vivo. No se aísle si alguien le propone un plan sencillo. En el amor, marcar límites con serenidad puede darle más paz de la que imagina.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy el corazón puede moverse entre nostalgia y deseo de reconciliación. No idealice el pasado, pero tampoco cierre una puerta por orgullo. Una conversación con un amigo puede ayudarle a ver qué necesita realmente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La jornada invita a relajarse y hablar desde un lugar más sincero. Si tiene pareja, escuche sin defenderse enseguida. Si está solo, un contacto del pasado puede traerle un rato agradable y aclarador.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Puede recibir invitaciones o mensajes que lo conecten con amistades de otros tiempos. Acepte solo aquello que le apetezca. El hogar también puede ser un buen refugio para ordenar emociones y descansar mejor.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy le irá bien salir de la rutina, aunque sea con un desplazamiento corto o un plan improvisado. En el amor, permítase mostrar interés sin miedo. Su estado de ánimo mejorará con aire, conversación y humor.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El día pide límites claros en casa, sobre todo si convive con personas que reclaman demasiada atención. No convierta una pequeña tensión familiar en un debate largo. Un rato de silencio le ayudará a recuperar centro.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy puede aliviar una melancolía cambiando el ambiente de casa o cuidando pequeños detalles decorativos. En pareja, no asuma toda la responsabilidad de lo que ocurre. Hable con suavidad y reserve tiempo para el placer sencillo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El día puede traerle una sorpresa agradable relacionada con una salida o una invitación. Deje que la espontaneidad lo guíe un poco más. En el amor, disfrute del presente sin repasar antiguas heridas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La casa puede convertirse en el centro de su bienestar. Un pequeño arreglo, limpieza o redistribución le dará sensación de renovación. En el amor, evite decisiones bruscas y busque una conversación sin prisa.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy la pareja o la familia pueden necesitar un tono más amable por su parte. No haga reproches pequeños si el fondo es bueno. Un encuentro con un amigo puede ayudarle a dejar atrás miedos antiguos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El cuerpo le pide movimiento, pero también medida. Un paseo, una actividad suave o un plan diferente puede equilibrarle el ánimo. En el amor, explique lo que necesita sin acusar; así será más fácil que lo escuchen.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy vigile con los celos o las comparaciones. La persona que tiene al lado necesita confianza, no interrogatorios. Si está solo, una actividad tranquila le permitirá entender mejor qué quiere en su vida afectiva.