El pueblo de España con un 'Jurassic Park' de entrada libre: réplicas a tamaño real y rutas entre la naturaleza

Un parque gratuito que parece sacado de 'Jurassic Park' repleto de gigantescos dinosaurios que salen de la vegetación para sorprender a los viandantes. Así es el Parque Temático Dinosaurios, un paraje natural situado en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules, a apenas 90 minutos de Sevilla, que se puede visitar completamente gratis todos los días de la semana, las 24 horas al día.

Ubicado en el emblemático Mirador de la Coracha, esta experiencia combina las mejores panorámicas de la Sierra del Aljibe y una impresionante vegetación con toda clase de figuras de dinosaurios de gran formato que hacen que la prehistoria cobre vida en la provincia de Cádiz.

Un parque temático gratuito en plena naturaleza

Una idea promovida por Javier Pizarro Ruiz e instalada en el municipio gaditano de Alcalá de los Gazules, nombrado uno de los Pueblos Mágicos de España.

Así se ha puesto en marcha este proyecto que busca transformar un espacio municipal que hasta entonces estaba deteriorado hasta convertirlo en uno de los lugares más visitados y admirados del territorio.

Fue así como nació el Parque Temático Dinosaurios, un entorno en el que los visitantes pueden descubrir figuras de gran formato que recrean de forma realista diferentes especies prehistóricas ya extintas, acompañadas de paneles informativos con datos sobre cada especie, su época, hábitat y características principales.

Tiranosaurios, triceratops y velociraptores entre la vegetación

De ese modo, mientras los visitantes disfrutar paseando por alguno de los dos senderos temáticos que componen este parque, pueden encontrar ubicados de forma estratégica entre la vegetación distintas recreaciones de tiranosaurios, triceratops, velociraptores y otras criaturas que dominaron la Tierra hace millones de años.

El parque temático de la provincia de Cádiz, a apenas 90 minutos de Sevilla, que parece sacado de 'Jurassic Park'. / Parque Temático de Dinosaurios

"Las figuras, de tamaño considerable, permiten apreciar la verdadera magnitud de estos animales extintos, ofreciendo una perspectiva única sobre la escala de la vida prehistórica", señalan desde el propio parque sobre sus figuras, que aseguran que se caracterizan por su "impresionante realismo".

Un proyecto integrado en el entorno del mirador

Este proyecto ha integrado las recreaciones en el entorno natural privilegiado en el que se encuentran, respetando la vegetación autóctona y potenciando las vistas panorámicas del mirador.

Además de visitas libres y gratuitas para cualquier ciudadano, este parque también cuenta con visitas guiadas para grupos, así como talleres interactivos para que los más pequeños puedan participar en excavaciones paleontológicas simuladas.

Zonas de descanso, pícnic y actividades para familias

El parque también dispone de distintas zonas de descanso y pícnic para que los asistentes disfruten de una completa jornada al aire libre que combina historia, cultura y belleza natural.

Para llegar a este parque, los visitantes pueden acceder con facilidad desde el centro histórico de Alcalá de los Gazules, siguiendo la señalización hacia el mirador.

Y para quienes acudan en vehículo, deberán recorrer la autovía Jerez-Los Barrios, la A-381, y tomar la salida hacia Alcalá de los Gazules y seguir las indicaciones hacia el centro del pueblo.

Qué ver en Alcalá de los Gazules además del parque

Además, los usuarios pueden aprovechar su visita al parque para disfrutar de las distintas rutas que existen hacia el Mirador Paisajístico, así como de la exquisita gastronomía de la localidad.

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Pero si algo destaca en este municipio es su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural gracias a la belleza y riqueza de sus calles empedradas y sus casas encaladas, además de su castillo medieval y la iglesia parroquial.