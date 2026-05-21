La Patum de Berga se reinventa: novedades en la edición de este año

El Ayuntamiento de Berga refuerza el control contra las mochilas en la plaza durante la celebración de la Patum. Para facilitar a todas las personas que lleven mochilas, así como otros objetos como carritos de bebé o ropa de abrigo, un espacio donde dejarlos mientras disfrutan de la fiesta, el consistorio pone en marcha este año un servicio de guardaobjetos en un local muy cerca del epicentro de los actos.

“No había ninguna alternativa para dejar estos objetos. Por eso, destinaremos este espacio, que creemos que será un buen recurso”, ha valorado el alcalde de Berga, Ivan Sànchez, quien ha precisado que el servicio se prestará dentro del local de Cal Moré (placeta Ciutat, 10). El horario previsto es el siguiente: jueves, de 20:30 a 03:00 horas; viernes, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas; sábado, de 18:30 a 03:00 horas; y domingo, de 21:30 a 02:00 horas. El precio por utilizarlo será de 5 euros para los objetos más voluminosos (principalmente carritos y mochilas), mientras que guardar chaquetas o bolsos de mano más pequeños costará 3 euros.

Otro de los cambios en cuanto a servicios es la ampliación de los puntos de agua potable. Se trata de una medida vinculada a las acciones para velar por la calidad del ocio nocturno en la ciudad, especialmente pensando en la promoción de hábitos de consumo saludables. Así lo ha detallado la concejala de Feminismo y LGTBI, Rosa Rodríguez, quien también ha precisado que, además de la distribución de Patumaigua, se ampliará la disponibilidad de agua instalando fuentes en diferentes ubicaciones. Parte de estas estarán vinculadas a los nuevos formatos de baños públicos mediante módulos, más amplios y cómodos, como los que en los últimos años se encontraban en la zona de Barraques. Así, se mantendrán los de los últimos años en la plaza Cims d’Estela, y también habrá en la plaza de Viladomat y en la plaza de la Creu. La apuesta por el consumo responsable se completará con la ubicación de barras sin alcohol y el despliegue de personal de apoyo que realizará tareas de sensibilización y acompañamiento.

La prevención de las violencias sexistas se estructurará a partir de la campaña específica para participantes de la Patum de Vull la Nit!. En este 2026, aumenta la presencia junto a la plaza de Sant Pere, con agentes que se moverán por los distintos accesos para "dar mayor sensación de seguridad" y atendiendo a la demanda de diferentes usuarios. De hecho, la concejala ha destacado que el equipo ubicado el año pasado en la plaza Doctor Saló "tuvo muy buena acogida", por lo que se ha apostado por mantenerlo y reforzarlo. Asimismo, se recuperarán los Puntos Lila fijos de la plaza Viladomat y la zona de Barraques, además de los servicios itinerantes que estarán disponibles cada día, excepto el viernes.

Accesibilidad, infancia y espacio ferial

Las políticas en materia de accesibilidad cuentan con el apoyo del Consejo Comarcal del Berguedà. Según han explicado el presidente y vicepresidente, Moisès Masanas y Ramon Caballé, incluyen diferentes servicios. Las personas con movilidad reducida y otras discapacidades tendrán un espacio reservado y atendido con el apoyo de Cruz Roja, en las escaleras de la Berruga. Por otro lado, este año se mantienen y refuerzan los servicios de bucles magnéticos y mochilas vibratorias, dirigidos a personas con diversidad auditiva. Como novedad, se amplía el horario de disponibilidad durante los conciertos de Barraques, hasta el tercer concierto del sábado. Asimismo, volverá a ofrecerse traducción simultánea en lengua de signos catalana en diferentes retransmisiones en directo de la fiesta.

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Otra iniciativa que regresa es la Patumeta. Según el alcalde, consiste en un "espacio tranquilo para vivir la Patum Infantil", lejos de la plaza y a través de una pantalla gigante. Y si se repite es porque "el año pasado superó todas las expectativas". De nuevo, estará ubicada en la plaza del Forn. Por último, el eje del Vall acogerá los puestos de la feria de la Patum que, a la espera de una reestructuración o ampliación más completa, presentará algún pequeño cambio alrededor de las Fonts del Vall, con mayor presencia de puestos locales. Por otro lado, como se viene haciendo en los últimos años, las atracciones de gran tamaño se ubicarán en la parte norte de la Rasa dels Molins, mientras que las pequeñas se distribuirán por el paseo de la Indústria, junto a los puestos de restauración.