El horóscopo de mañana, viernes 22 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 22 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy le conviene cerrar un asunto emocional sin dramatizarlo. En el trabajo, confíe más en su criterio y no espere tanta aprobación externa. Una conversación clara puede aliviar tensiones y abrirle una tarde más serena.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día puede traerle una reflexión importante sobre una relación que aún ocupa espacio en su interior. En el dinero, la intuición será buena, pero no improvise. Escuche un consejo cercano y evite responder desde el orgullo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Empieza una etapa favorable para hablar sin miedo, especialmente si hay malentendidos afectivos. En el trabajo, un esfuerzo reciente puede empezar a hacerse visible. No se disperse: elija una prioridad y manténgala hasta el final del día.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un amigo o conocido puede ofrecerle una pista útil para mejorar su economía. En el amor, evite comparar el presente con historias antiguas. La tarde será mejor si acepta una invitación sencilla y se deja cuidar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy le conviene controlar la reacción ante comentarios que pueden parecer provocadores. En el trabajo, mantenga una actitud elegante y no entre en juegos de rivalidad. En el amor, una muestra de interés inesperada puede devolverle ilusión.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El día pide prudencia con dinero y promesas. No haga gastos pensando en ingresos que aún no tiene asegurados. En pareja, baje el nivel de exigencia y apueste por una conversación más calmada y más humana.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede sentirse algo cargado mentalmente, pero una decisión ordenada le dará seguridad. En el trabajo, no quiera demostrarlo todo de golpe. En el ámbito afectivo, pregunte con tacto antes de sacar conclusiones precipitadas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy puede descubrir que el cambio no siempre es una amenaza. En el trabajo, adáptese sin perder personalidad. En el amor, deje de buscar señales negativas donde quizá solo hay rutina y cansancio acumulado.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Le conviene actuar con calma ante un imprevisto económico u organizativo. En el trabajo, su experiencia pesará más que los nervios. En el amor, no exija respuestas inmediatas; observe, escuche y decida más adelante.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy puede aparecer una oportunidad para demostrar solvencia en un entorno exigente. No se deje intimidar. En casa, cuide el tono con la pareja: los pequeños detalles pueden suavizar mucho una jornada intensa.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El día favorece una conversación importante, siempre que evite convertirla en discusión. En el trabajo, una situación inesperada puede permitirle mostrar habilidades que no habían sido suficientemente valoradas. Termine el día con movimiento o aire libre.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy le conviene mirar hacia adelante y no dar tanta fuerza a recuerdos que ya no deciden por usted. En el trabajo, puede recibir un gesto de reconocimiento. En el amor, la confianza será más útil que la sospecha.