El horóscopo de mañana, jueves 21 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 21 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Termine estos días con más conciencia de lo que merece en el amor. En dinero, el ciclo puede ser favorable si administra bien los recursos y no confunde impulso con oportunidad sólida.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su aniversario astral le pide serenidad y decisiones menos marcadas por el orgullo. En el trabajo, ampliar horizontes puede ser positivo, pero prepare el movimiento con información y realismo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La semana puede empezar a girar a su favor si acepta hablar sin filtros excesivos. En economía, cumplir expectativas ajenas no debe hacerle cargar culpas que no le corresponden.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La claridad emocional será más necesaria que agradar a todo el mundo. En lo laboral, recuperar agilidad mental le permitirá trabajar mejor; no olvide reservar tiempo para descansar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una conversación afectiva puede ser inevitable, pero no hace falta convertirla en ruptura o ultimátum. En dinero, evite desgastarse en competencias estériles y céntrese en lo que suma.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si la relación necesita una decisión, procure que nazca del diálogo y no del cansancio. En el trabajo, una transformación incómoda puede acabar abriendo una etapa más respirable.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El jueves puede traer alivio si deja de anticipar conclusiones. En el trabajo, entender mejor las directrices de otras personas le permitirá avanzar con más tranquilidad y confianza.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un viaje, traslado o cambio de paisaje puede aparecer como una invitación estimulante. En economía, modernizar lo que ya funciona puede ser más útil que defender viejos métodos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las reformas o mejoras en el hogar pueden ayudarle a recuperar sensación de control. En el trabajo, no dude tanto de su capacidad; tiene más recursos de los que percibe.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No permita que el pesimismo decida por usted. En el amor, los hechos de los próximos días pueden aclarar quién está realmente a su lado; actúe con dignidad y calma.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una mirada demasiado negativa puede hacerle olvidar avances que sí ha logrado. En lo profesional, los cambios organizativos serán más fáciles si usted pregunta, observa y se adapta gradualmente.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una propuesta laboral o económica puede exigir negociación, no aceptación inmediata. En el amor, abrir la relación a amistades y planes sociales puede devolver aire fresco y complicidad.