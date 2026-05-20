Hackean Google Maps y cambian los nombres a los estadios de Madrid: de 'Knockout de Tchuameni' para el Bernabéu a 'Antártida' para el Metropolitano
El fallo informático en Google Maps permitió que ambos estadios madrileños fueran renombrados temporalmente con nombres satíricos y referencias futbolísticas
Daniel Gómez Alonso
Un fallo informático en la seguridad de Google Maps ha abierto la puerta y ha sido aprovechado por varios internautas para generar el caos, y echarse unas risas a costa del fútbol. Tanto el estadio del Real Madrid como el del Atlético de Madrid han sido objeto de un hackeo en la aplicación de GPS, donde sus nombre ha sido modificado de forma irregular y de las formas más hirientes imaginables
Aunque en el buscador el estadio aparece con su nombre oficial, al hacer zoom sobre la zona la denominación cambia. En estos momentos, el Bernabéu se llama "Arbeloa cono", aunque no es la primera versión ni parece que será la última, a tenor de que el error lleva varias horas activo y, por el momento, sigue sin solucionarse.
Referencias futboleras
Antes se llamó ‘Knockout de Tchouaméni’, una referencia a la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni que dio la vuelta al mundo, y "Mbappé dictador". Y también "campo de entrenamiento del Barça", incidiendo en los buenos resultados del equipo culé en el feudo blanco en los últimos tiempos.
Episodios que no han efectado solo al campo blanco. Y es que el estadio Metropolitano, del Atlético de Madrid, también ha sido víctima de los usuarios, pasando a llamarse por unas horas "Antártida", en referencia a su situación geográfica en la ciudad y el frío que suele hacer en invierno durante los partidos.
Por ahora, el problema sigue sin solución, y ya se ha hecho viral en las redes sociales, por lo que cabe esperar que los cambios de denominación seguirán sucediéndose.
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