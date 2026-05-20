El consejo de un veterinario para que tu perro no llore cuando te vas de casa: solo necesitas 5 minutos

Hay perros que no llevan nada bien ver a su dueño coger las llaves. Algunos lloran, otros ladran sin parar, rascan la puerta, se quedan mirando por la ventana o destrozan lo primero que encuentran cuando la casa se queda en silencio.

Para quienes conviven con un perro, salir de casa se convierte en uno de los peores momentos del día. Pero para el perro que se queda solo en casa, si sufre ansiedad por separación o hiperapego, puede ser todavía peor.

Un veterinario ha explicado en Youtube una rutina sencilla que puede ayudar a reducir ese nerviosismo antes de marcharse. No habla de un truco milagroso ni de una solución inmediata, sino de algo mucho más cotidiano: dedicar los cinco minutos previos a salir de casa a preparar al perro de otra manera.

El error que muchos dueños cometen antes de salir de casa

Según explica el veterinario, uno de los fallos más frecuentes es convertir la despedida en una escena demasiado intensa. Abrazos, voces tristes, frases como “pobrecito, ahora vuelvo” o miradas de culpa pueden parecer gestos de cariño, pero el perro capta el tono, los movimientos y el nerviosismo. Y ahí empieza el problema.

El animal no entiende exactamente las palabras, pero sí interpreta que algo raro está pasando. Si cada salida se vive como un drama, el perro que se queda solo en casa puede asociar ese momento con miedo, abandono o angustia.

Por eso, el primer consejo es claro: naturalizar la salida. Nada de despedidas largas ni rituales exagerados. Salir de casa debe parecer algo normal.

Practicar pequeñas salidas antes de dejarlo solo

El veterinario propone un ejercicio previo: practicar el hecho de irse y volver. Los perros son muy buenos leyendo rutinas. Saben que cuando una persona se arregla, coge el abrigo, busca las llaves o se acerca a la puerta, probablemente se va. Ese patrón puede activar su ansiedad incluso antes de que el dueño haya salido.

La idea es romper esa asociación.

Primero se puede salir medio minuto y volver. Después, un minuto. Luego un poco más. Así, el perro empieza a entender que la salida no siempre significa horas de soledad.

Juegos de olfato antes de marcharte

Otra clave está en ofrecerle una actividad relajante justo antes de salir. El veterinario recomienda esconder pequeños trozos de comida por casa, utilizar mantas olfativas o juguetes interactivos tipo kong adaptados al tamaño y mordida del animal.

El objetivo es que el perro se concentre en buscar, lamer o resolver el pequeño "rompecabezas" mientras el dueño se marcha.

Este tipo de juegos no solo distraen: también cansan mentalmente y ayudan a que el animal entre en un estado más tranquilo.

Una camiseta con tu olor también puede ayudar

En perros con mucho apego, especialmente si llevan poco tiempo en casa, el veterinario plantea otro recurso sencillo: dejar una camiseta vieja con el olor del dueño.

El olfato es fundamental para los canes. Una prenda usada puede ofrecer una sensación de seguridad y acompañamiento al perro cuando se queda solo en casa.

No sustituye al trabajo de adaptación, pero puede formar parte de esa rutina calmada antes de salir.

Señales de ansiedad por separación en perros

No todos los perros que se quedan inquietos tienen ansiedad por separación. A veces hay aburrimiento, falta de ejercicio, miedo, exceso de energía o poca adaptación a la soledad. Aun así, hay señales que conviene vigilar:

Ladridos, aullidos o lloros cuando se queda solo

cuando se queda solo Arañazos en puertas o ventanas

en puertas o ventanas Destrozos en muebles u objetos

en muebles u objetos Salivación excesiva, jadeo o temblores

excesiva, jadeo o temblores Orina o heces dentro de casa

dentro de casa Pérdida de apetito mientras el dueño no está

mientras el dueño no está Alegría descontrolada al regresar

Si estos comportamientos se repiten o van a más, lo recomendable es consultar con un veterinario o un etólogo canino.

Lo que no debes hacer si tu perro lo pasa mal solo

También hay errores que pueden empeorar el problema. Castigar al perro al volver porque ha roto algo no suele servir de nada: el animal no relaciona el castigo con lo que hizo horas antes y puede aumentar su miedo.

Tampoco ayuda volver corriendo cada vez que ladra, porque puede reforzar la idea de que ladrar trae de vuelta al dueño.

La clave está en ir poco a poco, cubrir bien sus necesidades de paseo y estimulación, y enseñar al perro que quedarse solo no significa que algo malo vaya a pasar.

Cinco minutos que pueden cambiar la salida

La rutina propuesta es sencilla: unos minutos antes de salir, bajar la intensidad emocional, preparar un juego de olfato o un juguete interactivo, dejar algún elemento que le aporte seguridad y marcharse con naturalidad.

Sin drama.

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Para muchos perros, ese pequeño cambio puede marcar una diferencia enorme. Porque a veces el problema no empieza cuando el dueño cierra la puerta, sino en todo lo que ocurre justo antes.