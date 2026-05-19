Marruecos irrumpe en el mercado de un producto principal español: triplica su precio en un año

El aceite es uno de los productos más esenciales en la dieta mediterránea. No solo cumple funciones prácticas al cocinar, sino que también influye de manera significativa en el sabor y la calidad de los demás alimentos, realzando sus aromas y texturas. No obstante, no todos los aceites tienen las mismas cualidades.

El 'oro líquido' también se produce al otro lado del estrecho de Gibraltar. Marruecos ha dado un impulso a su sector primario, con la producción y exportación de productos como el tomate, el pimiento, el aguacate o los frutos rojos.

Los datos comerciales más recientes confirman esta tendencia. Durante los dos primeros meses del año, las exportaciones marroquíes de aceite de oliva hacia España crecieron de forma considerable. Según las cifras oficiales publicadas por organismos económicos españoles, las importaciones pasaron de poco más de 55 toneladas a superar las 2.900 toneladas en el mismo periodo comparado con el año anterior.

Además, al inicio de la campaña oleícola, entre octubre y diciembre, España ya había adquirido cerca de 1.430 toneladas de aceite de oliva marroquí. Esta cifra representa prácticamente el doble de lo registrado durante esas mismas fechas del ejercicio anterior, cuando las compras rondaron las 730 toneladas.

Crecimiento económico

La evolución de Marruecos dentro del mercado español ha sido muy rápida. En apenas un año, el país africano ha pasado de ocupar la décima posición entre los proveedores de aceite de oliva a situarse en el cuarto lugar. También ha aumentado notablemente su participación dentro de las importaciones españolas, pasando de una cuota cercana al 2% a superar el 7%.

Las previsiones del sector en Marruecos apuntan además a un fuerte aumento de la producción. Organizaciones profesionales vinculadas al olivar estimaron que la campaña actual podría alcanzar alrededor de 200.000 toneladas de aceite de oliva, una cifra muy superior a las aproximadamente 90.000 toneladas obtenidas el año anterior.

El incremento de la producción resulta clave para impulsar la presencia marroquí en el mercado europeo. Las estimaciones iniciales indican que el país podría disponer de un excedente cercano a las 60.000 toneladas destinadas a la exportación, lo que abre nuevas oportunidades comerciales en distintos países del continente. El aceite de oliva lo comercializan las empresas a precios que van entre 75 y 85 dirhams el litro, mientras que los agricultores autónomos lo comercializan a más de 100 dirhams.

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España no es el único destino de este aceite. Otros mercados europeos como Italia, Portugal o Túnez también han incrementado la compra de aceite de oliva marroquí durante la presente campaña. Todo ello refleja el crecimiento de Marruecos como actor relevante dentro del comercio internacional del sector oleícola.