El horóscopo de mañana, miércoles 20 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 20 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día puede traerle mejor humor, incluso si aparece algún contratiempo. Profesionalmente, centrarse en una aspiración concreta evitará dispersiones y le dará una sensación clara de progreso.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Puede notar oscilaciones de ánimo que desconcierten a los demás. No las oculte, pero tampoco las proyecte en la pareja; en el trabajo, nuevos horizontes pueden motivarle.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una propuesta para mejorar la relación puede darle esperanza si usted aparca prejuicios. En el trabajo, los resultados de su esfuerzo pueden empezar a verse en pequeños cambios.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La organización y la prudencia le ayudarán a sostener una etapa económica más positiva. En salud y energía, conviene no exponerse a ambientes cargados ni asumir cansancios evitables.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Antes de hablar con la pareja, ordene qué siente de verdad y qué es solo cansancio. En lo profesional, una crítica puede molestarle, pero no deje que gobierne su respuesta.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Las cuestiones familiares, sobre todo con menores o personas dependientes, piden límites claros y afecto a la vez. En el trabajo, esperar puede evitar una decisión tomada por agotamiento.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede costarle concentrarse en estudios o tareas intelectuales; no lo dramatice. En economía, una buena oportunidad merece confianza, pero también revisar qué riesgo puede asumir.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En el amor, deje entrar la felicidad sin examinarla constantemente. En lo profesional, adaptarse a un escenario nuevo puede cansarle, pero le abrirá recursos que no esperaba.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un imprevisto laboral puede alterarle si intenta resolverlo todo a la vez. Respire, confíe en su experiencia y separe lo urgente de lo que solo parece urgente.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una actividad intelectual o formativa puede darle aire y motivación. En asuntos laborales, aunque el panorama parezca lento, le conviene mantener constancia y no alimentar pensamientos oscuros.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Rechace soluciones económicas que parezcan demasiado fáciles o lleguen de alguien poco fiable. En el amor, dar espacio no significa perder el vínculo; quizá sea lo que lo refuerce.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El día es adecuado para cuidar la imagen y mover el cuerpo con moderación. En lo profesional, un reto nuevo pedirá confianza, no perfección absoluta desde el primer momento.