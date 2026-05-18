Paisaje de postal
El paseo marítimo más bonito de Catalunya: reconocido por National Geographic, playas de arena fina y agua cristalina y a una hora de Barcelona
Este tramo de litoral mantiene un encanto marinero y una calma difícil de encontrar en otras zonas más urbanizadas de la costa catalana
"Una obra de arte", según 'National Geographic': tienes que visitar este pequeño pueblo de Tarragona
Mariona Carol
La costa catalana está llena de rincones muy conocidos, pero todavía conserva lugares donde el ritmo es más tranquilo y la autenticidad se mantiene intacta. Uno de ellos es el paseo marítimo de las Botigues de Mar de Altafulla, que recientemente ha sido destacado por 'National Geographic' como uno de los más bellos del litoral catalán.
Su atractivo reside en una personalidad muy marcada, con vistas abiertas al Mediterráneo y una fisonomía que se aleja de los paseos más modernos y urbanizados. Las antiguas casas marineras, la proximidad del mar y la tranquilidad del entorno crean un ambiente que conserva un encanto especial.
Este conjunto de elementos configura una imagen propia y reconocible, con un aire marinero que sigue vivo y que convierte el paseo en un espacio ideal para disfrutar sin prisas.
Playa y naturaleza en armonía
Frente al paseo se extiende la playa de Altafulla, conocida por su arena fina y por unas aguas valoradas por su calidad.
Muy cerca se encuentra también la cala del Canyadell, un rincón apreciado por quienes buscan calma y una relación más directa con el paisaje natural. Todo ello convierte este tramo de costa en una alternativa especialmente agradable para pasear, desconectar y disfrutar del mar lejos de las zonas más masificadas.
Un municipio con historia
Altafulla no solo destaca por su frente marítimo. El municipio conserva un patrimonio histórico notable, especialmente visible en la Vila Closa, el núcleo antiguo de origen medieval.
Entre sus calles estrechas sobresalen el castillo y la iglesia de Sant Martí, elementos que recuerdan un pasado que todavía hoy da identidad al pueblo. Esta combinación de paisaje, historia y serenidad convierte Altafulla en una escapada perfecta para quienes buscan mar y cultura en un mismo destino.
Un rincón que suma encanto y autenticidad
El paseo marítimo de las Botigues de Mar de Altafulla se consolida así como uno de los espacios más agradables del litoral catalán. Su mezcla de esencia marinera, entorno natural y patrimonio histórico explica por qué ha captado la atención de National Geographic y por qué continúa siendo un lugar al que muchos visitantes regresan, atraídos por una calma que pocos rincones del Mediterráneo conservan hoy en día.
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para verla graduarse: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Las Hijas de Felipe: 'Las monjas de los siglos XVI y XVII fueron capaces de pensar estrategias muy colectivas de supervivencia
- Última encuesta de las elecciones en Andalucía 2026: sondeos a pie de urna
- Los expertos en psicología coinciden: tomar apuntes con papel y bolígrafo mejora la memoria
- Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países
- Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral
- Pere Estupinyà, divulgador científico: 'En la tercera edad, tener sueños y objetivos es más importante que cumplirlos
- Muere un hombre por varios disparos en la cabeza en la Zona Franca de Barcelona