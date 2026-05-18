¿Qué fue antes, el kiwi animal o la fruta? La estrategia de marketing que cambió para siempre su nombre

"¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?" es una expresión popular que viene a hacer referencia a dos hechos acontecidos que van de la mano y son consecuencia uno del otro, que hacen que sea imposible o absolutamente indiferente conocer qué fue realmente antes. Algo así se podría decir de este exótico animal y la fruta de nombre homónimo: el kiwi.

Y es que prácticamente todo el mundo es conocedor de que tras el nombre "kiwi" existe una fruta y un animal de rasgos materialmente parecidos: prácticamente parece que compartan "pelaje" y forma. La asociación, además, de los animales con una zona geográfica concreta y del kiwi con un alimento presente ya en todo el mundo hace que normalmente no acertemos a la hora de determinar si el kiwi animal debe su nombre a la fruta o vicerversa.

Una historia de puro márketing

Lo cierto es que el kiwi que conocemos como fruta no nació con ese nombre. Antes de llenar neveras, fruteros y postres, este kiwi era una baya originaria de China, conocida durante mucho tiempo como grosella china o 'Chinese gooseberry'. La planta del kiwi pertenece al género Actinidia y es nativa de China y Taiwán.

Así que, si hablamos del nombre y de qué fue antes, gana el animal. El kiwi es un ave no voladora, graciosa y pequeña, marrón y peluda (como la fruta) considerada uno de los grandes símbolos de Nueva Zelanda. Es su emblema nacional.

Pero, ¿cómo llegó una fruta china a llamarse con el nombre de un animal de Nueva Zelanda? Tras esta historia no hay más que una gran estrategia de marketing: este alimento llegó a Nueva Zelanda desde China a comienzos del pasado siglo XX, donde empezó a cultivarse con éxito. Durante décadas se había comercializado bajo el nombre de "Grosella china", pero este no era especialmente atractivo de cara al mercado internacional y su éxito fue más bien escaso. Además, durante y tras la Guerra Fría, la palabra "Chinese" en una etiqueta podía resultar problemática para exportar a los Estados Unidos.

La solución llegó en 1959, cuando el empresario Jack Turner propuso llamarla kiwifruit durante una reunión de Turners and Growers (una importante empresa hortofrutícola) en Auckland.

El nombre funcionaba por partida doble: vinculaba el producto a Nueva Zelanda y evocaba al ave nacional, también pequeña, marrón y algo "peluda" en apariencia. Un ave, además, que gozaba de la simpatía de lo que desde un punto de vista milenial "lo cuqui".

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Primero fue el kiwi animal; después, por marketing, llegó el kiwi fruta.