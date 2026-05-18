El horóscopo de mañana, martes 19 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 12 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una actividad recreativa puede ayudarle a recuperar autoestima y perspectiva sentimental. En dinero, el momento es favorable para ordenar deudas o estudiar opciones, pero sin dejarse llevar por la euforia.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Si quiere recuperar un vínculo, hable claro y sin orgullo excesivo. En economía, pueden aparecer opciones interesantes; piense también en ahorrar, no solo en ampliar gastos o compromisos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La sinceridad será más útil que cualquier maniobra para evitar incomodidades. En dinero, explique bien una demora o dificultad a quien confía en usted; la transparencia puede salvar la confianza.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La gestión económica puede mejorar si mantiene la disciplina aprendida después de etapas difíciles. En el amor, no se quede en la duda permanente: necesitará más claridad emocional.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No convierta una incomodidad afectiva en una escena. En cuestiones profesionales, elija bien las batallas; defenderse con elegancia puede darle más autoridad que entrar en rivalidades menores.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy le conviene mantenerse al margen de conflictos que no le corresponden. En pareja, menos análisis y más escucha pueden ayudarle a entender si aún hay voluntad compartida.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una oportunidad económica puede requerir valentía, pero también un plan realista. En el amor, escuche antes de decidir; puede descubrir matices importantes detrás de una información desconcertante.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Los cambios profesionales pueden sacarlo de la comodidad, pero también mostrarle talentos que no utilizaba. En el amor, no castigue el presente por heridas de otra etapa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No tome decisiones afectivas solo por la sorpresa del momento. En dinero, cualquier urgencia pedirá sangre fría; revise condiciones, plazos y consecuencias antes de aceptar ayuda externa.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Manténgase atento a acuerdos económicos demasiado ambiciosos o poco transparentes. En el amor, una dificultad puede mostrarle la solidez real del vínculo, si no se cierra antes de tiempo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No exija explicaciones continuas si la otra persona necesita concentrarse en asuntos propios. En el trabajo, el orden nuevo puede parecer rígido, pero le permitirá ver prioridades.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hablar con la pareja sobre recuperar amistades puede renovar el ambiente afectivo. En economía, no acepte condiciones abusivas por prisa; negociar con calma será la mejor forma de protegerse.