Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FermínResultados AndalucíaShakiraRelojes SwatchÉbolaLluvia CatalunyaBizumRodaliesBarcelonaTita CerveraOutlanderAnchoas de lata
instagramlinkedin

'Outdoor'

Los entrenadores ya coinciden: "Caminar una hora cinco días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 78.000 calorías al año"

Caminar a diario, sin necesidad de correr, puede generar un gasto calórico de entre 300 y 350 calorías, según los entrenadores personales

Ni 10.000 ni más: la cantidad exacta de pasos diarios para una mejor salud mental y física

&quot;Caminar una hora cinco días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 78.000 calorías al año&quot;

"Caminar una hora cinco días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 78.000 calorías al año" / Diario de Ibiza

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Caminar es una de las maneras más fáciles y accesibles de iniciarse en el ejercicio. Al ser una actividad de bajo impacto, presenta poco riesgo de lesión y suele ser adecuada para la mayoría de las personas. Además, no exige un equipamiento especial: solo se necesita calzado cómodo y ropa adecuada.

Sumar paseos diarios a la rutina también puede convertirse en un hábito agradable y sostenible. Puede hacerse en compañía, en silencio o con música, según prefiera cada persona. De hecho, distintos expertos coinciden en que salir a caminar cada día puede aportar beneficios relevantes para la salud general y servir como apoyo en la pérdida de peso.

Durante la grabación del podcast de ADH (@adh.podcast), un equipo de entrenadores personales señaló que "salir a caminar todos los días quema entre 300 y 350 calorías de gasto". Además, los profesionales resaltan que se trata de caminar normal: "Ni trotar ni caminar rápido, sino paseo de abuelo".

Por otra parte, apuntan que la efectividad depende de la constancia: "Un entrenamiento de 40-45 minutos pueden ser ya 600 calorías. Salir a caminar cinco días de la semana, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año".

En este sentido, no siempre hay que hacer ejercicios de alta intensidad y largas sesiones de gimnasio. Mantener la constancia y tener una vida activa, junto con buenos hábitos saludables, puede generar múltiples beneficios para el bienestar del organismo.

Susane Pata, instructora de fitness grupal y estratega de contenido de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM), explicó a la revista 'Lecturas' que "caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal entre 700 y 1.400 calorías".

Especialmente, las cifras se puede acumular a largo plazo y "producir una pérdida de peso para alguien con sobrepeso que antes llevaba una vida sedentaria", asegura la experta al citado medio.

Noticias relacionadas

No obstante, Pata avisa que caminar no quema tantas calorías como correr: "Combinado con ejercicios más intensos puede convertirse en la fórmula perfecta para adelgazar de forma segura y sostenible".

TEMAS

  1. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para verla graduarse: 'Tenemos un vínculo muy especial
  2. Las Hijas de Felipe: 'Las monjas de los siglos XVI y XVII fueron capaces de pensar estrategias muy colectivas de supervivencia
  3. Última encuesta de las elecciones en Andalucía 2026: sondeos a pie de urna
  4. Los expertos en psicología coinciden: tomar apuntes con papel y bolígrafo mejora la memoria
  5. Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países
  6. Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral
  7. Pere Estupinyà, divulgador científico: 'En la tercera edad, tener sueños y objetivos es más importante que cumplirlos
  8. Muere un hombre por varios disparos en la cabeza en la Zona Franca de Barcelona

El TNC presenta la última temporada de Carme Portaceli con un programa dedicado a Barcelona

El TNC presenta la última temporada de Carme Portaceli con un programa dedicado a Barcelona

Los 5 mejores restaurantes de Figueres según Tripadvisor: "Una gran experiencia"

Los 5 mejores restaurantes de Figueres según Tripadvisor: "Una gran experiencia"

Hansi Flick oficializa la renovación con el Barça hasta 2028

Hansi Flick oficializa la renovación con el Barça hasta 2028

Las familias de un colegio público de Barcelona denuncian ante la Sindicatura de Comptes una década de clases en barracones

Las familias de un colegio público de Barcelona denuncian ante la Sindicatura de Comptes una década de clases en barracones

La Audiencia Nacional da la razón a Ayuso y paraliza la declaración de su sede de Gobierno como lugar de memoria

La Audiencia Nacional da la razón a Ayuso y paraliza la declaración de su sede de Gobierno como lugar de memoria

Las dos versiones del comisario que confesó la Kitchen: de exculpar al 'dos' de Interior a señalarle como responsable

Las dos versiones del comisario que confesó la Kitchen: de exculpar al 'dos' de Interior a señalarle como responsable

Audio | Manuel Vázquez

Audio | Manuel Vázquez

Directo | La huelga registra un seguimiento del 18,3% según Educació, cifra que Ustec eleva al 65%

Directo | La huelga registra un seguimiento del 18,3% según Educació, cifra que Ustec eleva al 65%