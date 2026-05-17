¿Es un simple resfriado o alergia? Ana Puig, alergóloga, da las claves para identificar alergias

Entre un 25% y un 30% de la población padece algún tipo de alergia, y aproximadamente un 10% tiene algún tipo de asma, señalaba la Dra. Laia Ferré, especializada en alergología, en una entrevista en este diario. La primavera es la época reproductiva de árboles y plantas, siendo el polen, gramíneas y malezas causantes de las principales alergias respiratorias. Sin embargo, también es común no saber diferenciar un simple resfriado de una alergia.

"En esta época del año es muy frecuente que los pacientes acudan a consulta sin saber bien si sus síntomas se deben a alergia respiratoria o se deben a una infección", apunta la alergóloga del Hospital Centro de Andalucía Ana Puig.

Molestias de ojo y nariz

Lo principal para identificarlo es "que el paciente acuda a consulta de alergología para poder ayudarlo", señala. "Lo más frecuente es que un paciente con alergia respiratoria presente molestias de ojo y nariz, con picor, con congestión a sal, estornudos, incluso mucha mucosidad transparente", explica Puig.

La gran diferencia respecto al paciente con una infección es que la alergia "no presentará nunca fiebre". "En el caso del paciente con infección la mucosidad puede ser más espesa y tener incluso malestar general y molestias musculares", añade.

Lo primero que se hace cuando el paciente llega a la consulta, relata, son "las pruebas de alergia, las pruebas del PICTES o la prueba del brazo, como muchos pacientes conocen". "Estas pruebas habitualmente se complementarán con una analítica sanguínea que nos podrá aportar información para saber qué tipo de alergia tiene nuestro paciente", concluye la doctora.

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Los expertos advierten que en los últimos años se ha incrementado el número de personas alérgicas, una situación que se debe a varios factores como "el cambio climático, la predisposición genética, la contaminación o la accesibilidad del paciente al especialista, que facilita que se diagnostiquen más estas patologías".