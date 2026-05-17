Cinco errores que arruinan tu pelo mientras duermes: esto dicen los expertos

La rutina nocturna es uno de los reflejos más claros de cómo cuidamos nuestro cuerpo y bienestar. Preparar una tila, seguir paso a paso las pautas de la skincare o darse una ducha con agua caliente son algunos de los rituales más repetidos para descansar mejor y asegurar un sueño reparador.

Sin embargo, hay un gran olvidado por muchos de nosotros: el cabello. Y es que, mantener una rutina capilar antes de dormir es fundamental para evitar que el pelo se ensucie, se caiga o se apelmace.

Además, según los expertos en salud capilar, se cometen muchos errores que dañan el cabello durante la noche, puesto que es un momento clave para proteger los folículos y el cuero cabelludo.

Los consejos

El primero, y el más común de todos, es acostarse con el pelo húmedo o mojado. Esta práctica, repetida por muchos, favorece la aparición de hongos en el cuero cabelludo y aumenta el riesgo de que se rompa con facilidad.

Es más, el roce repetido contra la almohada multiplica el encrespamiento. Para evitar las consecuencias y mantener un pelo bonito, lo ideal es dejar secar el cabello al aire. Si no hay tiempo, se puede usar el secador a temperatura media y manteniendo siempre la distancia del cuero cabelludo.

También es muy importante el material de las fundas de los cojines o almohadas sobre las que descansamos.

Los forros de algodón, los más usados, no son la mejor opción para nuestro pelo: expertos como la doctora María Caggiano, especialista en medicina capilar, avisan de que este material áspero puede incrementar la fricción al dormir. Como indica, lo mejor es usar fundas de seda para que resbale más y evitar las roturas.

El tercer error que más se comete también está relacionado con las almohadas, en este caso con su higiene. No lavar las almohadas ni sus forros de forma recurrente las convierten en un sumidero de bacterias y hongos.

De hecho, una funda de almohada no lavada puede acumular hasta 1.5 millones de bacterias por centímetro cuadrado después de una semana.

La suciedad del día a día se queda incrustada en el material y ensucia el cabello, un círculo vicioso que solo se interrumpe con un lavado frecuente.

Con el cuarto error se debe ser meticuloso: como indican los expertos, dormir con el pelo suelto puede favorecer su caída, pero usar peinados tirantes para contrarrestarlo también es un grave error. Usar gomas inadecuadas durante ocho horas puede ser equivalente a aplicar hasta 50kg de presión sobre los folículos, lo que podría causar alopecia por tracción.

Ante esto, lo recomendable es optar por recogidos sueltos o trenzas flojas que mantengan la comodidad y eviten las roturas.

Asimismo, acostarse con gorros de seda es una muy buena opción para evitar el encrespamiento.

Por último, el quinto error más frecuente es no peinar o peinar bruscamente el pelo antes de dormir: el cepillado nocturno es beneficioso siempre y cuando se realice con suavidad y con un peine adecuado para expulsar los residuos y evitar los enredos.

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Si seguimos estos sencillos pasos, mantendremos un pelo saludable y limpio durante más tiempo, y evitaremos problemas posteriores como la alopecia o el exceso de sebo.