Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza con multas de hasta 50.000 euros

Pese a que la Ley de Bienestar Animal entró en vigor en 2023 son muchas las particularidades de esta norma que los dueños de mascotas desconocen. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales tiene el objetivo de reforzar la protección de los animales de compañía y combatir el abandono, el maltrato y la tenencia irresponsable.

Esta ley afecta principalmente a perros, gatos y hurones aunque también regula otros aspectos como las colonias felinas o los animales silvestres en cautividad. La norma también establece que los dueños de mascotas deberán realizar un curso obligatorio para poder tener su mascota y suscribir un seguro de responsabilidad civil, aunque estas dos están pendientes de un desarrollo reglamentario definitivo.

Otro aspecto destacado de la Ley de Bienestar Animal es que “la venta de perros, gatos y hurones solo podrá realizarse directamente desde la persona criadora registrada sin la intervención de intermediarios”, según su artículo 55.1. Igualmente, deberá haber un contrato escrito de compraventa y no se podrán vender animales no identificados previamente.

Multas previstas en la ley de Bienestar Animal

La Ley de Bienestar Animal también cuenta con un régimen sancionador dividido en infracciones leves, graves y muy graves, con multas que pueden oscilar desde los 500 hasta los 200.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Infracciones leves

Las infracciones leves pueden ser sancionadas con multas de entre 500 y 10.000 euros. En este apartado se incluyen conductas como no comunicar la pérdida de un animal o no cumplir determinadas obligaciones administrativas.

Infracciones graves

Las infracciones graves contemplan sanciones de entre 10.001 y 50.000 euros y abarcan situaciones como el abandono de animales, no identificarlos correctamente, mutilar al animal o usar métodos agresivos en su educación.

Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves se sancionarán con multas de entre 50.001 y 200.000 euros en casos de maltrato con resultado de muerte, el uso de animales para peleas con otros animales o personas o la cría o comercio para la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales.

Dejar a las mascotas en terrazas o balcones: qué dice la ley

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la prohibición de mantener a los animales de forma habitual en terrazas, balcones, patios, trasteros, sótanos o vehículos.

En el artículo 74.o, la ley contempla entre las infracciones calificada como graves: “Mantener de forma permanente perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos”. Las multas, en esos casos, pueden superar los 10.000 euros y llegar a los 50.000.

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Igualmente, la ley también señala que no se puede “dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas”.