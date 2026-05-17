Gastronomía española
Japón reinventa la paella española: así es la versión instantánea que se prepara en 5 minutos
Esta comida rápida ya es una opción popular de almuerzo entre los japonenes
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Una paella de marisco exprés con sabor japonés: esa es la última apuesta de la compañía japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantáneo, que ha empezado a comercializar el famoso plato de origen español y el anuncio de que puede estar lista en cinco minutos.
Cocinado con un "sabroso" caldo de marisco que le otorga un "sabor intenso y profundo", este plato "se corona" con gambas, calamar, judías verdes y pimiento rojo "para un acabado vibrante y colorido", describe la compañía creadora de marcas como 'Cup Noodle' sobre este producto recién lanzado.
El plato resultante -de marisco y vendido en uno de los icónicos vasos de fideos instantáneos- promete "disfrutar del sabor de España en tan solo 5 minutos añadiendo agua caliente".
Probar la paella sin viajar a España
Una portavoz de Nissin Foods afirmó a EFE este miércoles que la idea de crear una paella instantánea, como otros platos foráneos creados para su serie 'World Food Trucks', nace del afán de poner a disposición de los ajetreados japoneses comida auténtica internacional "sin viajar al extranjero ni comer fuera".
Se han convertido en una "opción popular para el almuerzo, especialmente entre oficinistas", constató.
La compañía comercializó la paella, y anteriormente el guiso taiwanés Lu rou fan, porque "son destinos turísticos populares para los japoneses y son platos representativos que disfrutan personas de todas las edades".
Después de "numerosos intentos"
En el caso de la paella, la portavoz reconoció que fueron necesarios "numerosos intentos" para replicar el sabor de este plato "laborioso", que requiere de fuego lento. "Conseguimos un sabor que recuerda a la auténtica cocina española", aseguró.
La paella instantánea está disponible desde este martes en supermercados y tiendas en todo Japón. Sin embargo, la portavoz aclaró que no tienen intención de exportar el producto fuera del país, ni siquiera a España.
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