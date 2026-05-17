El horóscopo de mañana, lunes 18 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 18 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La semana empieza con ganas de cerrar un ciclo afectivo que ya no le hace bien. En el trabajo, fijarse una meta concreta le ayudará a aprovechar mejor su energía.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un amigo puede hacerle ver una cuestión sentimental desde un ángulo más generoso. En dinero, confíe en la intuición pero no improvise: una buena oportunidad también necesita previsión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una conversación de pareja puede abrir una vía de mejora si usted deja de defenderse tanto. En lo profesional, el reconocimiento puede empezar a llegar de forma gradual y merecida.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El lunes le pide valentía para mirar una relación sin miedo a la soledad. En el trabajo, recuperará concentración si simplifica tareas y no carga con más de lo necesario.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Puede sentir que alguna emoción afectiva ha cambiado y necesita ponerle palabras. En el trabajo, evite responder con orgullo a provocaciones; controlar el tono será más útil.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una conversación pendiente con la pareja puede ayudar a definir qué quieren construir. En el trabajo, no tome decisiones drásticas por cansancio; algunos cambios externos pueden aliviar el ambiente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si intuye que hay algo no dicho, espere a tener todos los elementos antes de juzgar. En el trabajo, el día puede darle más seguridad y mejor adaptación.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La felicidad afectiva puede estar más cerca si deja de buscar señales de peligro donde no las hay. En lo laboral, los cambios exigirán flexibilidad y observación.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una actitud evasiva de alguien querido puede inquietarle, pero no reaccione desde la impaciencia. En cuestiones económicas, actúe con calma ante imprevistos y evite préstamos poco claros.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La relación puede pasar por momentos intensos, pero no anticipe lo peor. En el trabajo, aunque vea obstáculos, le conviene mantener paciencia y no confundir cansancio con derrota.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Los celos pueden deformar una situación que quizá tiene una explicación sencilla. En lo laboral, acepte que alguien ponga orden; al principio incomodará, pero puede facilitarle las cosas.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La pareja necesita aire social y menos encierro en la rutina. En el trabajo, una propuesta nueva puede parecer exigente, pero también demostrarle que está más preparado de lo que cree.