Gastronomía
Soluciones rápidas y saludables para cenar: la deliciosa y fácil ensalada Nizarda como alternativa
Descubre cómo preparar este plato, una alternativa deliciosa y nutritiva que se ha adaptado con el tiempo para incluir patatas y judías verdes
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O. Casado
Llega el calor y parece que cocinar nos apetece un poco menos. Además, las altas temperaturas también hace que nos apetezcan más platos ligeros, no tan calóricos como en invierno. Y si te preguntamos, seguro que lo que más te cuesta preparar los alimentos para la hora de cenar.
Si quieres una excelente alternativa, deliciosa y rápida, para estos momentos en los que no te apetece meterte en la cocina te proponemos que pruebes la ensalada Nizarda.
Este plato tiene su origen en la región francesa de Niza y su nombre original en Niçoise. Es una ensalada de lo más completa por lo que podrás prepararla para cenar como plato único. Originariamente se preparaba en esta zona sólo con vegetales crudos pero con el paso del tiempo se le han ido añadiendo otros como huevo cocido, judías verdes y patatas cocidas.
Aquí tienes los ingredientes y la forma en la que debes prepararla.
Ingredientes de la ensalada Nizarda o Niçoise
- 3 tomates
- 1 lechuga
- 1 cebolleta
- 2 huevos
- 2 patatas
- Medio pimiento rojo
- 1 lata de atún
- 100 gramos de judías verdes redondas
- 8 anchoas
- Aceitunas negras al gusto
- 1 cucharada de alcaparras
Para la vinagreta
- Sal
- Pimienta negra
- Una cucharada de mostaza de Dijon
- Aceite de oliva
- Vinagre
Cómo preparar la ensalada Nizarda o Niçoise
- Cuece las patatas. Lava las patatas y ponlas a cocer enteras, sin quitarles la piel, en una olla con agua y un poco de sal.
- Añade las judías verdes. Mientras se hacen las patatas, limpia las judías verdes retirando las puntas y córtalas en trozos del tamaño que prefieras. Puedes incorporarlas a la olla cuando a las patatas les queden unos minutos de cocción.
- Cocina los huevos. En otro cazo, pon los huevos a cocer hasta que queden duros. Después, déjalos enfriar antes de pelarlos.
- Prepara las verduras. Lava bien el pimiento, los tomates y la cebolleta. Pícalos en trozos pequeños y resérvalos.
- Monta la base de la ensalada. Lava la lechuga, escúrrela bien y colócala en una fuente amplia formando una base. Encima, añade los tomates troceados, el pimiento, la cebolleta y las aceitunas picadas.
- Incorpora las patatas y el huevo. Cuando las patatas estén frías, pélalas y córtalas en rodajas. Agrégalas a la ensalada junto con las judías verdes y los huevos cocidos cortados en trozos.
- Añade los últimos ingredientes. Escurre bien las anchoas y colócalas sobre la ensalada. Incorpora también las alcaparras.
- Prepara la vinagreta. En un bol, mezcla la mostaza con el vinagre. Después, añade el aceite poco a poco y remueve bien. Salpimienta al gusto.
- Aliña y sirve. Vierte la vinagreta sobre la ensalada, mezcla con cuidado y sírvela lista para disfrutar.
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