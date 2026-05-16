El primer aeropuerto con temática de Pokémon abrirá en julio sus puertas en Japón

El primer aeropuerto con temática de Pokémon abrirá en julio sus puertas en la península nipona de Noto, con la intención de impulsar el turismo en una región que busca recuperarse tras el terremoto de 2024, que dejó más de 200 muertos y numerosos daños.

Renombrado como Aeropuerto Noto Satoyama Pokémon With You, ha sido decorado para "recuperar" las cifras de visitantes anteriores al seísmo, si bien no tienen una cifra objetivo en mente, explicó este viernes a EFE una portavoz de la prefectura de Ishikawa.

La zona se sigue viendo afectada por bajos datos de turismo, pero esperan que a partir del 7 de julio, cuando el renovado aeropuerto abra sus puertas, aumente el número de pasajeros que pasan por la terminal, en el marco de una estrategia comercial que terminará a finales de septiembre de 2029.

Las autoridades regionales indicaron en un comunicado que buscan "brindar a los fans de Pokémon de todo el país la oportunidad de disfrutar de eventos únicos", al tiempo que generan demanda turística en Noto y aportan "más alegría y vitalidad a la región".

En la sala principal, flotará un globo con la forma de Pikachu sobre un avión, rodeado de los más de cien Pokémon de tipo Volador existentes, que aparecen "alegremente surcando el cielo". En el vestíbulo de llegada, la decoración evocará la naturaleza de la isla, encabezada por tres figuras tridimensionales de Pikachu, Plusle y Minun.

Desde 'merchandising' a un 'onsen'

El aeropuerto contará con un restaurante que ofrece platos exclusivos también con temática de esta marca, así como con una tienda que venderá artículos originales, desde camisetas hasta llaveros.

Más allá de la terminal aérea, dos autobuses circularán por la prefectura de Ishikawa con decoración inspirada en Pokémon: un servicio exprés entre la ciudad de Kanazawa y Wajima, y un nuevo servicio turístico que conectará el aeropuerto con los lugares temáticos de Pokémon situados en la península.

El aeropuerto contará con un restaurante que ofrece platos exclusivos también con temática de esta marca / Gobierno de la prefectura de Ishikawa

Este último bus, que funciona únicamente en fines de semana y días festivos, traslada a los viajeros a la nueva instalación de baño de pies con decoración del videojuego ubicada en el complejo de aguas termales de Wakura Onsen, en la ciudad de Nanao, que se inauguró este martes; y al monumento 'Sylveon with Love', en la ciudad de Suzu.

El terremoto de la península de Noto del 1 de enero de 2024 y el posterior tsunami causaron graves daños en toda la prefectura de Ishikawa, que más de dos años después sigue recuperándose del desastre natural.

Actualmente, en el aeropuerto de Noto solo opera una empresa, ANA, con dos vuelos que cubren la ruta entre Noto y Haneda (Tokio), uno en horario de mañana y otro de tarde, tanto para la ida como para la vuelta.

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Antes del terremoto, entre julio de 2022 y junio de 2023 registraron más de 121.300 pasajeros, pero en el año del seísmo el número cayó más de un tercio, hasta los 81.480 viajeros. Según las cifras proporcionadas a EFE, en lo que llevamos de año en el mismo periodo han registrado más de 97.370 pasajeros.