El horóscopo de mañana, domingo 17 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 17 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El domingo puede traerle una intuición clara sobre lo que quiere dejar atrás. No tome decisiones teatrales; observe qué le da paz y prepárese para empezar la semana más centrado.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día le pide tacto con la pareja y con la familia. Un comentario poco pensado puede doler; elija palabras amables y recuerde que no todo debe resolverse hoy.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Puede sentir necesidad de alejarse de personas poco sinceras. Hágalo con discreción, sin explicaciones excesivas, y dedique más tiempo a quien le aporta confianza, humor y descanso real.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una invitación o encuentro puede darle alegría si no va con demasiadas expectativas. Deje que las conversaciones fluyan, recupere complicidades y no permita que recuerdos antiguos oscurezcan el presente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La vida social puede animarle, pero no confunda distracción con bienestar profundo. Un plan de ocio, un desplazamiento corto o una actividad creativa le ayudarán a reconectar consigo mismo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Le conviene cerrar la semana sin reproches. Si alguna cuestión afectiva le ha inquietado, hable con calma o escriba lo que siente antes de exigir respuestas a la otra persona.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El hogar puede convertirse en refugio si usted no llena el día de compromisos. Una conversación íntima, música o algo de orden doméstico le ayudarán a recuperar equilibrio emocional.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El pasado puede llamar, pero usted no está obligado a abrir todas las puertas. Proteja lo que ha construido y busque ratos sencillos con gente que respete sus límites.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy le hará bien mirar más allá de las apariencias. Una conversación profunda con alguien querido puede acercarles; escuche sin interrumpir y deje que el otro muestre su visión.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La mejor manera de cuidar el vínculo es reconocer lo que el otro ha hecho por usted. Un gesto discreto de gratitud puede suavizar tensiones y dar calidez al domingo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Evite volver a temas que ya han dolido. Si necesita aire, explíquelo con serenidad; una actividad personal, sin presiones, puede ayudarle a recuperar serenidad y buen humor.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La hipersensibilidad puede hacerle interpretar demasiadas cosas a la vez. Elija un entorno tranquilo, coma ligero y no dé demasiado poder a opiniones de personas poco cercanas.