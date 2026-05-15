Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Shakira Dai DaiApagón TVEJabalíesAlzhéimerSondeos AndalucíaNiños burbujaJuanfran Pérez LlorcaMaldivasHantavirusFrío CatalunyaSemifinal Eurovisión 2026
instagramlinkedin

Localidad

Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y murallas del siglo XII

Este municipio gallego, con solo 17.000 habitantes, es famoso por su casco histórico medieval, destacando su catedral

Estas son las casas de comidas gallegas que debes visitar, según Lucía Freitas (A Tafona, 1 estrella Michelin)

Así es Tui, un pequeño municipio de Galicia.

Así es Tui, un pequeño municipio de Galicia. / google

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una de las regiones más bonitas de España es Galicia, donde destacan sus paisajes verdes, su costa atlántica y sus playas paradisíacas, pero también su gastronomía, debido a que cuenta con un repertorio único: desde el pulpo a la gallega hasta todo tipo de marisco y carnes, especialmente el chuletón de vaca.

No cabe duda de que es un destino ideal para pasar las vacaciones de verano, pero una de las localidades más encantadoras de la zona y considerada donde mejor se come de España es Tui, una de las ciudades más antiguas y con más historia de Galicia.

Se encuentra ubicada a orillas del río Miño, justo enfrente de Portugal, haciendo frontera. Con una población de tan solo 17.000 habitantes, la ciudad tiene un casco histórico medieval muy bien conservado, donde destaca la Catedral de Santa María de Tui, conocida popularmente como la Catedral de Tui.

Es uno de los monumentos referentes en Galicia. La Catedral de Tui fue construida entre los siglos XII y XIII, destacando por su carácter único de fortaleza, pues fue diseñada no solo como templo religioso, sino también como estructura defensiva en una zona fronteriza estratégica. En el año 1931, la catedral fue declarada Monumento Histórico-Artístico.

Catedral de Tui.

Catedral de Tui. / ARCHIVO

No es el único monumento que se puede visitar en la ciudad, ya que por sus calles se encuentran auténticas joyas ocultas como la Capilla de San Telmo, un ejemplo único del barroco portugués en Galicia.

También se puede visitar el convento gótico de Santo Domingo, en cuyo interior se exhiben dos impresionantes retablos barrocos o los restos de la muralla, que aún se conservan en pie y que datan de los siglos XII y XIII.

¿Cómo es la gastronomía de Tui?

La gastronomía de Tui se caracteriza por una cocina tradicional, es decir, la de toda la vida, como la de las abuelas, donde se prioriza el producto de calidad. Todo gira en torno al marisco, y los productos principales son las navajas, los percebes o las almejas, así como el famoso pulpo á feira, uno de los platos más representativos de la región.

Noticias relacionadas

Pulpo á feira.

Pulpo á feira. / ARCHIVO

También son muy apreciadas las carnes y los embutidos procedentes del interior. En Tui hay numerosos restaurantes familiares, donde se trabaja con producto fresco y de proximidad, lo que garantiza una cocina auténtica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia
  2. Junts se abre a facilitar el decreto de vivienda del Gobierno si permite desgravar las hipotecas
  3. Entra en vigor el copago farmacéutico: cuánto pagaré según la renta y la pensión
  4. El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts
  5. Así será el primer tardeo en un mercado municipal: conciertos, ‘dj’ y tapas kilómetro 0 en Santa Coloma de Gramanet
  6. Avance para tratar la celiaquía: científicos de Barcelona desarrollan una molécula capaz de degradar el gluten
  7. España incorpora el cribado neonatal para el síndrome de los 'niños burbuja' en el que Catalunya fue pionera
  8. Expertos de la Armada descartan que fuera un torpedo lo que hundió al carguero ruso cerca de Cartagena

Heat It: solución para las picaduras que convierte el móvil en un alivio rápido

Aurelio Rojas, cardiólogo, explica dos maniobras sencillas para controlar palpitaciones y algunas taquicardias

Aurelio Rojas, cardiólogo, explica dos maniobras sencillas para controlar palpitaciones y algunas taquicardias

Mercè Boada, neuróloga: "Disponer de fármacos para el alzhéimer cambia la perspectiva: los pacientes consultan más y la primaria hace más pruebas"

Mercè Boada, neuróloga: "Disponer de fármacos para el alzhéimer cambia la perspectiva: los pacientes consultan más y la primaria hace más pruebas"

Demi Moore reabre en Cannes el debate sobre el regreso de la extrema delgadez en Hollywood

Barcelona recibirá al Tour con una fiesta mayor con conciertos, espectáculos y gastronomía durante una semana

Barcelona recibirá al Tour con una fiesta mayor con conciertos, espectáculos y gastronomía durante una semana

La psicóloga Alicia González pone nombre al "punto muerto emocional" en las relaciones: "No te están amando como necesitas"

La psicóloga Alicia González pone nombre al "punto muerto emocional" en las relaciones: "No te están amando como necesitas"