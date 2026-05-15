"¿Te imaginas que te paguen por ir a festivales este verano y además poder llevar a quien tú quieras?": Nortempo busca testeadores de conciertos

Adquirir entradas para un evento de gran magnitud, como un concierto, puede llegar a ser un gran reto en función del artista que participe en él. Además de exigir largas colas de espera, puede resultar muy costoso, algo provoca que muchos se rindan a mitad del camino o incluso antes de intentarlo. Aun con todo, en los últimos años, ha surgido una nueva tendencia en el sector del entretenimiento que ha permitido a muchos disfrutar de algunos conciertos de forma gratuita (¡e incluso cobrando!): los probadores de conciertos.

Recientemente, la multinacional de Recursos Humanos Nortempo ha lanzado una campaña para encontrar testeadores de festivales: "¿Te imaginas que te paguen por ir a festivales este verano y además poder llevar a quien tú quieras?". Según expone en su oferta, busca personas dispuestas a vivir una experiencia inolvidable este verano, alguien que asista a dos de los festivales más reconocidos de España, el Boombastic y el Arenal Sound, con la única condición de compartir su vivencia en las redes sociales.

La oferta de empleo

Nortempo ofrece 1.000 euros brutos por siete días de trabajo: el 16, 17 y 18 de julio, días en los que se celebrará el Boombastic, y el 30 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto, para el Arenal Sound. La propuesta incluye una entrada para la persona elegida y su respectivo acompañante, así como el viaje de ida y vuelta desde su casa, alojamiento durante los festivales y los gastos para el desplazamiento y la manutención.

Para inscribirse a la vacante solo hay que rellenar un formulario, que se puede encontrar en la página web de la empresa, con tus datos personales: nombre, apellido, fecha de nacimiento, provincia, documento de identidad, teléfono, correo electrónico, cuenta de Instagram, cuenta de Tiktok y currículum vitae (de forma opcional). Asimismo, el formulario incorpora un apartado para que los postulantes expongan por qué deberían ser elegidos para el puesto.

Los probadores de conciertos

Esta no es la primera vez que se oferta un trabajo tan surrealista como este. Según Infojobs, la plataforma líder en España en búsqueda de empleo y selección de personal, en 2024, más de 20.000 personas se postularon para 'probadores de conciertos' en el WiZink Center, el recinto musical de referencia de Madrid, con el objetivo de asistir a varios de sus espectáculos, a cambio de 1.000 euros netos.

Pilar Cano, abogada de oficio, fue una de las elegidas. Cuando se topó con el puesto, lo primero que pensó fue que era alguna clase de broma o estafa. No obstante, después de aplicar para la vacante y transmitirle a sus reclutadores su pasión por la música, pudo ver el concierto de Aitana desde el palco VIP y la prueba de sonido de Melendi: "Si hay algo en tu trabajo que te apasiona, que te hace sentir esta ilusión y dedicación por lo que haces, ya solo esto lo convierte en un trabajo divertido. Yo lo he sentido", explicó a 'El Confidencial'.